Arabalar zıpladı, yer yer yerinden oynadı! Depremin simgesi olabilecek en korkunç görüntü!

Yer yerinden oynadı, yollar yarıldı, arabalar çatladı… Peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremle sarsılan Kahramanmaraş’ta kaydedilen bir görüntü sarsıntının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerine göre deprem anında yaşanan dehşet anbean görüntülendi.
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem büyük yıkımlara neden oldu. Depremler başta Gaziantep ve Hatay olmak üzere, Adana, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa’da da çok şiddetli bir şekilde hissedildi.
Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem birçok ilde yıkıma yol açtı.
Depremin ardından ekipler ilk andan itibaren bölgeye sevk edilerek canla başla arama-kurtarma çalışmalarına başladı.
DEPREM GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Yüzyılın felaketinde arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden devam ederken deprem anının en korkutucu görüntüsü ortaya çıktı.
YER YERİNDEN OYNADI, ARABALAR ZIPLADI
Son görüntülerde, yerin adeta dalga gibi hareket ettiği, üzerindeki arabaların ise yerinde zıpladıkları görüldü.
YER KABUĞU 400 KİLOMETRELİK DEFORMASYONA UĞRADI
Görüntüleri yaşanan dehşetin boyutunu ortaya çıkan depremle ilgili AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “Doğu Anadolu Fay Zonu’nun, değişik fay parçaları üzerinde şu anda yer kabuğu yaklaşık 400 kilometrelik bir hat boyunca ve kabaca yaklaşık 8-10 kilometrelik bir derinlik boyunca özellikle 3-4 metre bir deformasyona uğradığını görüyorsunuz” dedi.
10 İLDE BÜYÜK HASAR
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi’nde Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde büyük hasara yol açan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tatar, konuşmasının başında deprem nedeniyle tablonun çok ağır olduğunu söyledi.
ETKİ ALANI ÇOK BÜYÜK
Tatar, “Bundan 3 gün önce 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız 2 büyük deprem gerçekten bizleri çok büyük bir derin acıya sevk etti. Bu depremler aslında ülkemizin son 100 yüzyılda yaşadığı en büyük depremlerden bir tanesi. Bunun ötesinde yine bu Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı 3 büyük depremden bir tanesi. 1668 yılında meydana gelen Büyük Anadolu Depremi arkasından 1939 yılında son 100 yüzyılda yaşadığımız 1939 Erzincan Depremi ve 2023 yılında yaşadığımız bu 2 ayrı deprem. Bu depremin etki alanı çok büyük.