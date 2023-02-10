Arabalar zıpladı, yer yer yerinden oynadı! Depremin simgesi olabilecek en korkunç görüntü!

Yer yerinden oynadı, yollar yarıldı, arabalar çatladı… Peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremle sarsılan Kahramanmaraş’ta kaydedilen bir görüntü sarsıntının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerine göre deprem anında yaşanan dehşet anbean görüntülendi.