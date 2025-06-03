Bayram Öncesi Müjde: Motorin ve LPG’ye İndirim Geliyor

Araç sahiplerini sevindiren gelişme: Kurban Bayramı öncesi akaryakıtta çifte indirim bekleniyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken, akaryakıt ürünlerinde beklenen indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarına göre, bu hafta içerisinde motorin ve LPG fiyatlarında düşüş yaşanacak. Bayram tatiline günler kala yapılacak indirim, özellikle uzun yola çıkacak sürücüler için sevindirici olacak.

İki Günde İki İndirim

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 5 Haziran Perşembe günü otogazın litre fiyatına 1 lira 7 kuruş, 6 Haziran Cuma günü ise motorinin litre fiyatına 1 lira indirim yapılması bekleniyor.

Bu indirimin ardından LPG fiyatlarının 24-25 TL, motorin fiyatlarının ise 45-46 TL bandına gerilemesi öngörülüyor.

Benzinde Fiyat Değişikliği Yok

Bu hafta için benzin fiyatlarında herhangi bir indirim ya da zam beklenmiyor. Benzin, mevcut seviyelerden satışa devam edecek.

İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul:

Benzin: 46.89 TL

Motorin: 46.19 TL

LPG: 26.19 TL

Ankara:

Benzin: 47.55 TL

Motorin: 47.04 TL

LPG: 26.09 TL

İzmir:

Benzin: 47.89 TL

Motorin: 47.38 TL

LPG: 26.04 TL

Fiyatlar Nasıl Belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru dikkate alınıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenerek pompa satış fiyatı oluşturuluyor. Fiyat değişiklikleri, bu veriler ışığında günlük olarak güncelleniyor.