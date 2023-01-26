Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

BAŞKANLARDAN KILIÇDAROĞLU’NA TEKLİF

BAŞKANLARDAN KILIÇDAROĞLU’NA TEKLİF
3 views
26 Ocak 2023 - 13:22

Uzun süredir gündemde olan 2023 seçimlerine 4 ay kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın, Kabine toplantısının sonrasında yapmış olduğu izahat sonrası seçimlerin 14 Mayıs’ta gerçekleşmesine net gözüyle bakılıyor. Şimdi hepimiz altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşuyor. Öne çıkan adlar ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oluşturuyor. Perşembe günü yapılacak olan altılı masa toplantısı öncesinde ortaya atılan iddia ise kulisleri iyice hareketlendirdi.

CHP’Lİ BAŞKANLARDAN KILIÇDAROĞLU’NA TEKLİF

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları altılı masa toplantısı öncesinde bir araya geldi. Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV ekranlarında bu görüşmeyi değerlendirdi. ‘Önemli kaynaklardan teyit ettim’ diyen Saymaz, başkanların Kılıçdaroğlu’na yaptığı teklifi açıkladı. Söz konusu teklif ise Kılıçdaroğlu tarafından veto edildi.

İsmail Saymaz’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

CHP’li büyükşehir belediye başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu’na şu teklifte bulundu: ‘Artık halk adayımızı görmek istiyor. Zaten CHP de ‘iktidar seçim tarihini açıkladığında adayımızı açıklayacağız’ demişti. Halkta beklenti yükseldi. Dolayısıyla vakit kaybeden adayın açıklanması gerekir’ dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN VETO

Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadelerle yanıt verdi; ‘Teşekkür ederim. Ancak yarın altılı masa toplantısı var. Bu kararınız basın açıklamasıyla yayınlanırsa masaya emri vaki olarak değerlendirilir ve baskı oluşturur, o yüzden bunu kabul etmiyorum.’

Aynı toplantıda Ekrem İmamoğlu da vardı. O da diğer başkanlarla aynı ölçüde hareket ederek Kemal Kılıçdaroğlu’na İstanbul’daki seçim kampanyası modelinden tekrar bahsetti. Bunu tekrar deneyebileceklerini belirtti.

Bugün itibarıyla görülüyor ki CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda irade birliği gösteriyorlar. Yarın Kılıçdaroğlu masaya katıldığında bu bilgi de onunla beraber gidecek. Hem Mansur Yavaş’ın tutumu hem İmamoğlu’nun yaklaşımı altılı masaya sunulacak.”

MANSUR YAVAŞ: SİZİ CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ

Geçtiğimiz günlerde bir temel atma törenine katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği sözler çok konuşulmuştu. “Temennimiz, bu yıl açılışa Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz.” diyen Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklediğini açık bir dille ifade etmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alman Stern dergisinden skandal Erdoğan kapağıAlman Stern dergisinden skandal Erdoğan kapağı
Erdoğan NATO kapısını kapattı… İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’dan itiraf gibi açıklamaErdoğan NATO kapısını kapattı… İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’dan itiraf gibi açıklama
Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakan provokatörün mesajları deşifre oldu! Resmen birbirlerine girdilerTürk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakan provokatörün mesajları deşifre oldu! Resmen birbirlerine girdiler
Son dakika… Finlandiya’dan flaş NATO açıklamasıSon dakika… Finlandiya’dan flaş NATO açıklaması
ABD Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını kınamadıABD Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını kınamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BAŞKANLARDAN KILIÇDAROĞLU’NA TEKLİF
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Berdan Mardini Gittiği Bibi Döndü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sinem Kobal Tekliflere Açık!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gece yarısı olay ifşa! Yıldız futbolcu, Icardi’nin eşi Wanda Nara’yı taciz etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merve Taşkın ‘teşhircilik’ ile suçlanıyordu! Mahkeme kararını verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
30 doktor tuttu, 18 yaşındaki bir vücuda sahip olmak için yılda 2 milyon dolar harcıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Asla duyamayacağınız bu ses bir gün hayatınızı kurtarabilir!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılın ilk enflasyon raporu tanıtıldı! İşte 2023 yılı enflasyon tahmini
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AYM’den HDP kararı: Kararın seçim sonrasına bırakılması talebine ret
SON DAKİKA HABERLERİ
Yılın ilk enflasyon tahmini belli oldu!Ocak 26, 2023-11:24 am
PKK’ya yeni operasyon! 480 personel katılıyorOcak 26, 2023-11:19 am
Bakan Çavuşoğlu’ndan Pompeo’nun iddialarına yanıtOcak 26, 2023-11:14 am
Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: Yağışlı sistem geliyor!Ocak 26, 2023-11:08 am
Sinan Ateş Sorusu Bahçeli’yi Kızdırdı!Ocak 24, 2023-6:52 pm
Habertürk’ün İşten Çıkardığı Muhabir Konuştu..Ocak 24, 2023-6:44 pm
Seyhan Soylu’dan Reha Muhtar Hakkında Bomba İddia…Ocak 24, 2023-6:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !