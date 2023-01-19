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İki güzel arasındaki rekabet… Demet Özdemir ve Dilan Çiçek Deniz’in milyonlu reklamları!

İki güzel arasındaki rekabet… Demet Özdemir ve Dilan Çiçek Deniz’in milyonlu reklamları!
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19 Ocak 2023 - 17:22

Son dönemlerde ekranlarda yıldızı parlayan oyuncular, ünlü markaların göz hapsinde. Astronomik ücretler karşılığında markaların reklam yüzü olan oyuncularda bu durumdan oldukça memnun. Dilan Çiçek Deniz’in bir şampuan markasıyla 5.5 milyon TL’ye reklam anlaşması yapmasından sonra şimdi de Demet Özdemir’in yine şampuan markasına 7 milyon TL’ye ‘evet’ dediği iddia edildi.

Son dönemin parlayan yıldızlarından Demet Özdemir, sadece yapımcıları değil firmaları da peşinden koşturuyor.

Kariyeri kadar Oğuzhan Koç’la evliliği ve tarzıyla da sık sık gündem olan Özdemir, 2023’e hızlı başladı.

Takvim’in haberine göre; Bir süredir yüzü olduğu şampuan markasıyla anlaşmasını bu sene de yenileyen güzel oyuncu, dedikoduları da beraberinde getirdi.

MİS GİBİ KAZANÇ

Demet Özdemir’in firmadan yıllık 7 milyon TL ücret alacağı iddia edildi.

Önceki gün de bir diğer güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in bir şampuan markasıyla yıllık 5.5 milyon TL’lik reklam anlaşması yaptığı yazıldı.

Deniz ve Demet Özdemir hakkındaki haberler de “Ünlü güzellerin saç borsası git gide yükseliyor” dedirtti.

Demet Özdemir’in rol aldığı dizilerden de bölüm başına 500 bin TL aldığı konuşuluyor.

Bu haber www.sabah.com.tr den alınmıştır.

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