Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu!

Meridyen araştırma, yapmış olduğu son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket sonucunda yeni kurulan partilerin oy oranı dikkat çekerken AK Parti ile CHP arasındaki fark ise 5 puan olarak hesaplandı.

Seçimlere altı ay gibi kısa bir süre kalırken anket şirketleri peş peşe araştırma sonuçlarını yayınlıyor.

Bu anket şirketlerinden biri de Zafer Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Meridyen araştırma oldu.

Söz konusu seçim araştırması 5 – 10 Aralık tarihlerinde, 3 büyükşehirde, 6 bin 671 kişiyle yüz yüze gerçekleştirildi.

Anket sonuçlarına göre AK Parti ile CHP arasında 5 puanlık fark var.

İşte Meridyen araştırmanın anketine göre partilerin son oy oranı:

AK Parti: Yüzde 29,7

CHP: Yüzde 24,3

İYİ Parti: Yüzde 15

HDP: Yüzde 8,3

Zafer Partisi: Yüzde 8,2

MHP: Yüzde 5

Memleket Partisi: Yüzde 3,5

DEVA Partisi: Yüzde 3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,7

Gelecek Partisi: Yüzde 0,6

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 0,5

Saadet Partisi: Yüzde 0,3