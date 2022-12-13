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Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu!

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu!
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13 Aralık 2022 - 15:51

Meridyen araştırma, yapmış olduğu son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket sonucunda yeni kurulan partilerin oy oranı dikkat çekerken AK Parti ile CHP arasındaki fark ise 5 puan olarak hesaplandı.

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 1

Seçimlere altı ay gibi kısa bir süre kalırken anket şirketleri peş peşe araştırma sonuçlarını yayınlıyor.

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 2

Bu anket şirketlerinden biri de Zafer Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Meridyen araştırma oldu.

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 3

Söz konusu seçim araştırması 5 – 10 Aralık tarihlerinde, 3 büyükşehirde, 6 bin 671 kişiyle yüz yüze gerçekleştirildi.

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 4

Anket sonuçlarına göre AK Parti ile CHP arasında 5 puanlık fark var.

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 5

İşte Meridyen araştırmanın anketine göre partilerin son oy oranı:

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 6

AK Parti: Yüzde 29,7

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 7

CHP: Yüzde 24,3

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 8

İYİ Parti: Yüzde 15

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 9

HDP: Yüzde 8,3

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 10

Zafer Partisi: Yüzde 8,2

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 11

MHP: Yüzde 5

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 12

Memleket Partisi: Yüzde 3,5

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 13

DEVA Partisi: Yüzde 3

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 14

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,7

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 15

Gelecek Partisi: Yüzde 0,6

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 16

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 0,5

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 17

Saadet Partisi: Yüzde 0,3

Yeni kurulan partilerin toplam oy oranı belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti… - Sayfa 18

Zafer partisine yakınlığıyla bilinen anket şirketine göre, bu seçimde ilk kez halkın oylamasına çıkacak DEVA, Gelecek, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Memleket Partisi’nin toplam oy oranı yüzde 16’yı buluyor.

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