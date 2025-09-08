Çocuk oyuncunun ailesinden Özge Özpirinçci’ye şok suçlama!

2017 yılında ekranlara gelen ve kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşan ‘Kadın’ dizisinde, Özge Özpirinçci’nin kızına hayat veren Kübra Süzgün’ün ailesi sosyal medyada sert açıklamalarda bulundu.

Başlangıçta Özpirinçci’ye yönelik suçlamalar gibi görünen paylaşımlarda aile, dizinin başrol oyuncusu ve avukat Nail Gönenli hakkında sert ifadeler kullandı. İlk mesajda, “Kızımız Kübra Süzgün ve ailesini adliyelerde borsa yaparak bizden 6 yıldır kaçan ‘Kadın’ dizisinin başrol oyuncusu! Allah senin o başımıza bela ettiğin suç örgütü üyesi Nail Gönenli ile birlikte belanı versin inşallah!” ifadeleri yer aldı.

Ardından paylaşılan ikinci görselde CİMER’e suç duyurusu yapıldığı ima edilirken, Özpirinçci ve eski menajeri Önem Günal’a yönelik de suçlamalar dile getirildi. Ancak haberlerin yayılmasının ardından aile, “dolandırıcılık” iddiasının Özge Özpirinçci’ye değil, Çağla Şıkel’in eski sevgilisi avukat Nail Gönenli’ye yönelik olduğunu açıkladı.