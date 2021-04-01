Masumiyet dizisinde tanışıp birliktelik yaşamaya başlayan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti ilişkilerini bitirdi. Çift sosyal medya hesaplarından beraber paylaştıkları fotoğrafları kaldırarak, birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü birlikteliği yaz başında Bodrum’da belgelenmişti. Bir süredir birlikte görüntülenmeyen oyuncu çift, ayrılık kararı aldı.
Birlikte yer aldıkları fotoğraflarını Instagram hesaplarından silen ikili, birbirlerini de sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı.