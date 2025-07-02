Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik’teki Orman Yangınları Tamamen Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir, Manisa ve Bilecik’te meydana gelen orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçeleri, Manisa’nın Akhisar, Kula, Saruhanlı ilçeleri ile Bilecik’in Vezirhan bölgesindeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Ayrıca Hatay’ın Antakya ilçesi ve Manisa’nın Ahmetli ilçesinde çıkan yangınlarda da büyük oranda kontrol sağlandığını, bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki bir hafta boyunca yangın riskinin yüksek olacağını vurgulayan Yumaklı, vatandaşları şu konularda uyardı:

Anız ve ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı,

Sigara izmariti kesinlikle atılmamalı,

Tarım makineleriyle çalışılırken yangın söndürme ekipmanları hazır bulundurulmalı,

En küçük bir duman görülmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı.

Yumaklı, “Asıl hedefimiz yangınları söndürmek değil, yangın çıkmasını önlemektir.” diyerek, erken müdahale sistemlerinin önemini vurguladı. Yangınlara müdahale eden ekiplere teşekkür eden Yumaklı, “Ormanın kahramanlarıyla gurur duyuyorum” dedi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında hem hava hem kara gücünün en üst düzeyde kullanıldığını aktaran Yumaklı, tüm birimlerin hazır durumda olduğunu ve mücadeleye devam ettiklerini ifade etti.