Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Bakan Yerlikaya’nın tweetleri AK Parti’yi karıştırdı! Verdiği yanıt dikkat çekti…

Bakan Yerlikaya’nın tweetleri AK Parti’yi karıştırdı! Verdiği yanıt dikkat çekti…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
83 views
27 Mayıs 2024 - 15:27

Kulislere göre AK Parti AR-GE Başkanı Mustafa Şen, Yerlikaya’nın operasyon tweet’lerini gündeme getirdi. Şen, “Bu durum, insanların zihninde Türkiye’nin bir mafya devletine dönüştüğü algısını oluşturuyor” dedi. Bakan Yerlikaya, “Şov değil mücadele” yanıtı verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! ‘Başka takımlar için…’Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! ‘Başka takımlar için…’
Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım!Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım!
Fenerbahçe sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı!Fenerbahçe sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı!
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu!Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu!
Astrolog Meral Güven canlı yayında küfürler savurdu! Açtı ağzını, yumdu gözünü…Astrolog Meral Güven canlı yayında küfürler savurdu! Açtı ağzını, yumdu gözünü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BU NASIL BAKİŞ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Tatilciler bu sorunun yanıtını merak ediyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ajda Pekkan’dan sokak köpekleri yasasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türk Kızılay Gazze Şeridi’nde yeniden sıcak yemek dağıtımına başladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Yerlikaya’nın tweetleri AK Parti’yi karıştırdı! Verdiği yanıt dikkat çekti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında ‘1 milyar’ detayı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dedikodular doğru çıktı! Somer Sivrioğlu ünlü isimle sevgiliymiş!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! ‘Başka takımlar için…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Orka Holding’e “En Mutlu İşyeri” ödülü
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara Valiliği’nden kuvvetli sağanak yağış alarmı!Mayıs 27, 2024-8:37 am
AFAD duyurdu: Bingöl’de korkutan deprem!Mayıs 27, 2024-8:36 am
13 ilde “SİBERGÖZ-41” operasyonu: 65 gözaltı!Mayıs 27, 2024-8:35 am
İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı!Mayıs 27, 2024-8:34 am
Naz Elmas’ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı… Bir dönem araları bozuktuMayıs 26, 2024-3:21 pm
AFAD duyurdu: Bingöl’de korkutan deprem!Mayıs 26, 2024-3:20 pm
13 ilde “SİBERGÖZ-41” operasyonu: 65 gözaltı!Mayıs 26, 2024-3:19 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !