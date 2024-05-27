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Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! ‘Başka takımlar için…’

Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! ‘Başka takımlar için…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Mayıs 2024 - 15:17

Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın olmak üzere A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız isimleri peş peşe paylaşım yaparak Türk Hava Yolları’na tepki gösterdi. Ekonomi bölümünde ABD’ye uçan Filenin Sultanları “Bize gelince ekonomi” diyerek sitemlerini dile getirdi. Yaşanan bu olayın ardından THY’den açıklama geldi.

Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! 'Başka takımlar için...' - Sayfa 1

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndan birincilikle dönen ve tüm ülkede büyük coşku yaratan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, final maçının ardından Türkiye’ye tarifeli uçakla, ekonomi bölümünde dönmesi o günlerde çok konuşuldu.

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Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! 'Başka takımlar için...' - Sayfa 2

Türkiye tarihinin en büyük spor başarılarından birine imza atan Kadın Voleybol Takımı yeni başarılara imza atmaya devam ederken son olarak Amerika’ya uçtu.

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Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! 'Başka takımlar için...' - Sayfa 3

Başarılı voleybolculardan Ebrar Karakurt ise 13 saat sürecek yolculuğu ekonomi bölümünde geçireceklerini duyurdu ve isyan etti. Filenin Sultanları peş peşe yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu.

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Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! 'Başka takımlar için...' - Sayfa 4

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
THY’nı da sosyal medya hesabında etiketleyen başarılı voleybolcu “13 saatlik Amerika yolculuğumuza economy bölümünde başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkürler @turkishairlines” yazdı.

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Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! 'Başka takımlar için...' - Sayfa 5

Ebrar Karakurt devamına ise “Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam bize gelince ekonomi” diyerek sitemini dile getirdi.

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Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! 'Başka takımlar için...' - Sayfa 6

ZEHRA GÜNEŞ DE PAYLAŞTI
Zehra Güneş de Ebrar Karakurt’tan sonra bir paylaşım yaptı.

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Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! 'Başka takımlar için...' - Sayfa 7

Güneş “En azından koridor ayırmışsınız” diyerek THY’ye tepkisini gösterdi.

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Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! 'Başka takımlar için...' - Sayfa 8

Hande Baladın da sığmayan ayaklarını paylaşarak arkadaşlarına destek verdi.

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Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! 'Başka takımlar için...' - Sayfa 9

Takımın kaptanı Eda Erdem de uçağın içini paylaşarak tepkisini gösterdi.

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Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! 'Başka takımlar için...' - Sayfa 10

EDA ERDEM UÇAĞIN İÇİNİ PAYLAŞTI
Eda Erdem paylaşımında “Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz” dedi.

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Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! 'Başka takımlar için...' - Sayfa 11

İşte Filenin Sultanları’nın tepki paylaşımları…

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Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! 'Başka takımlar için...' - Sayfa 12
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Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! 'Başka takımlar için...' - Sayfa 13
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Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! 'Başka takımlar için...' - Sayfa 14
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Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! 'Başka takımlar için...' - Sayfa 15

Yaşananların ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, açıklamada bulundu. Üstün, “Biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır.” dedi.

Üstün’ün açıklaması şöyle:

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Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! 'Başka takımlar için...' - Sayfa 16

‘Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır.’

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