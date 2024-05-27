Filenin Sultanları’ndan THY’ye özel uçak tepkisi! ‘Başka takımlar için…’

Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın olmak üzere A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız isimleri peş peşe paylaşım yaparak Türk Hava Yolları’na tepki gösterdi. Ekonomi bölümünde ABD’ye uçan Filenin Sultanları “Bize gelince ekonomi” diyerek sitemlerini dile getirdi. Yaşanan bu olayın ardından THY’den açıklama geldi.

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndan birincilikle dönen ve tüm ülkede büyük coşku yaratan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, final maçının ardından Türkiye’ye tarifeli uçakla, ekonomi bölümünde dönmesi o günlerde çok konuşuldu.

Türkiye tarihinin en büyük spor başarılarından birine imza atan Kadın Voleybol Takımı yeni başarılara imza atmaya devam ederken son olarak Amerika’ya uçtu.

Başarılı voleybolculardan Ebrar Karakurt ise 13 saat sürecek yolculuğu ekonomi bölümünde geçireceklerini duyurdu ve isyan etti. Filenin Sultanları peş peşe yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI THY’nı da sosyal medya hesabında etiketleyen başarılı voleybolcu “13 saatlik Amerika yolculuğumuza economy bölümünde başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkürler @turkishairlines” yazdı.

Ebrar Karakurt devamına ise “Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam bize gelince ekonomi” diyerek sitemini dile getirdi.

ZEHRA GÜNEŞ DE PAYLAŞTI Zehra Güneş de Ebrar Karakurt’tan sonra bir paylaşım yaptı.

Yaşananların ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, açıklamada bulundu. Üstün, “Biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır.” dedi.

‘Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır.’