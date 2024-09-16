Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Bakan Uraloğlu’ndan 85 milyona mesaj: Çalan çalmış… Hepimize geçmiş olsun

Bakan Uraloğlu’ndan 85 milyona mesaj: Çalan çalmış… Hepimize geçmiş olsun
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
16 Eylül 2024 - 17:48

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara’da katıldığı bir forum sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daha önce 85 milyonun kişisel verilerinin çalındığına dair “Maalesef önlenemedi” açıklamasını yapan Uraloğlu şimdi ise “Şu anda Türkiye’nin gündeminde verilerin çalınması gündemi yoktur çünkü böyle bir çalınma olayı olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde milyonlarca vatandaşın kişisel verisinin çalındığı iddiaları, bakan düzeyindeki kişilerin bile verilerinin sızdırılması ile Türkiye gündemini sarsmıştı. Konu hakkında haber yapan gazeteciye soruşturma açılmıştı.

BAKAN KABUL ETMİŞTİ

Yıllar sonra bu konunun gündem olması ile açıklama yapan Bakan Uraloğlu, “Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi.” İfadelerini kullanmış ve bu iddiaları doğrulamıştı.

BAKAN KABUL ETMEDİ

Uraloğlu, Ankara’da düzenlenen Evrensel Posta Birliği (UPU) Bölgesel Strateji Forumu’na katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Uraloğlu, bir gazetecinin 85 milyon vatandaşa ait olan kişisel verilerin çalınıp çalınmadığına yönelik iddiaları sorması üzerine, şu cevabı verdi:

“Şu anda Türkiye’nin gündeminde verilerin çalınması gündemi yoktur çünkü böyle bir çalınma olayı olmamıştır. Bu geçmiş dönemde sadece konuşulan bir bilgi vardı, oydu. Türkiye’nin şu anda kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili bir gündemi ve gerçekleşmiş olay yoktur. O dönem kendi içinde konuşulmuş, kapanmıştır.”

“ŞU ANDA TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDE YOK”

“Şu anda Türkiye’nin gündeminde yok. Çok net söylüyorum. Kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir lafı cımbızla çekip sanki Türkiye’de insanların güvenliğiyle ve verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır diye kimse haber yapmasın. Şu anda böyle gündem yoktur. Bu şekilde yapılmış olan haberlere de cımbızla çekilip arkasına önüne yorum ekleyerek yapılan hiçbir haberin bizim nezdimizde kıymeti yoktur.

“BÖYLE BİR AÇIKLAMAMIZ OLMADI” DEDİ

Böyle bir açıklamamız olmamıştır. Geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış bir konuyu yıllar sonra gündeme getirip de sanki güncel bir konu gibi sunulması asla doğru değildir. Bununla ilgili de başla bir şey söylenmesine gerek yok.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anayasa Mahkemesi’nden milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar. Hak ihlali sayıldıAnayasa Mahkemesi’nden milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar. Hak ihlali sayıldı
Erdoğan’dan yeni Narin açıklaması: Çocukların naaşı üzerinden siyasi hesap görülmesine izin vermeyizErdoğan’dan yeni Narin açıklaması: Çocukların naaşı üzerinden siyasi hesap görülmesine izin vermeyiz
Bilal Erdoğan Fatih Altaylı’ya hakaret ettiBilal Erdoğan Fatih Altaylı’ya hakaret etti
Hacizlere yetişemeyen iktidar 300 yeni icra müdürü alacak. Vatandaşın battığının ilanıHacizlere yetişemeyen iktidar 300 yeni icra müdürü alacak. Vatandaşın battığının ilanı
yeni gelişme!yeni gelişme!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Uraloğlu’ndan 85 milyona mesaj: Çalan çalmış… Hepimize geçmiş olsun
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye güzeli Bingöl’e atandı. Bu habere çok sevinecekler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Böyle rezillik görülmedi. Yeni klibinde vücudunu sergiledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ANNEMİN BEDENİNİ ÇÜRÜTTÜLER
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sakira neden sahneyi terk etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tunceli’de deprem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anayasa Mahkemesi’nden milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar. Hak ihlali sayıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan yeni Narin açıklaması: Çocukların naaşı üzerinden siyasi hesap görülmesine izin vermeyiz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Derbi öncesi Galatasaray kesenin ağzını açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bilal Erdoğan Fatih Altaylı’ya hakaret etti
SON DAKİKA HABERLERİ
Tunceli’de depremEylül 16, 2024-5:28 pm
Anayasa Mahkemesi’nden milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar. Hak ihlali sayıldıEylül 16, 2024-5:25 pm
Narin’in Yengesi Hediye Güran hakkında yeni gelişmeEylül 16, 2024-3:42 pm
Helalleşmek için gitti, abisiyle birlikte öldürüldüEylül 16, 2024-2:32 pm
İsrail medyasından ‘Kuzey’ iddiasıEylül 16, 2024-2:05 pm
Sakarya’da fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden işçinin kimliği belli olduEylül 16, 2024-1:36 pm
Eylül 16, 2024-1:29 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !