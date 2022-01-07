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Merkez Bankası 17 Aralık’taki Müdahalenin Ne Kadar Olduğunu Açıkladı

Merkez Bankası 17 Aralık’taki Müdahalenin Ne Kadar Olduğunu Açıkladı
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07 Ocak 2022 - 15:13

Merkez Bankası 17 Aralık’taki Müdahalenin Ne Kadar Olduğunu Açıkladı

Merkez Bankası 17 Aralık’ta dövize yapılan 5. doğrudan müdahalenin büyüklüğünün 2.1 milyar dolar satıldığını açıkladı.

Merkez Bankası 17 Aralık'taki Müdahalenin Ne Kadar Olduğunu Açıkladı

Merkez Bankası 17 Aralık’ta dövize yapılan 5. doğrudan müdahalenin büyüklüğünün 2.1 milyar dolar satıldığını açıkladı.

Böylelikle Aralık ayında yapılan beş müdahalenin büyüklüğü 7,28 milyar dolara yükseldi.

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Merkez Bankası, 1 Aralık’taki ilk döviz müdahalesinde 844 milyon dolar, ikinci müdahalesinde 504 milyon dolar, üçüncü müdahalesinde 687 milyon dolar, dördüncü müdahalesinde ise 3,12 milyar dolarlık döviz satmıştı.

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