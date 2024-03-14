Erdoğan’ın Akbelen kararına dair çarpıcı detay! ‘İptali, seçim propagandası…’

Ancak yayımlanan yeni bir Cumhurbaşkanı kararıyla, iki gün önce verilen acele kamulaştırma kararı iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı 13 Mart tarihli kararla, Akbelen Ormanları’nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazinin acele kamulaştırılması kararı kaldırıldı.

Akbelen Ormanları’nda, Limak Holding ve IC Holding’in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’nin kömür sahasını genişletmek için geçen yıl 24 Temmuz’da ağaç kesimine başlanmış, yüzlerce ağaç yok edilmişti.

AYAYDIN: CUMHURBAŞKANIMIZDAN KARARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ TALEP ETTİM

Muğla merkezli Kent TV sitesinde yer alan habere göre, Muğla adayı Aydın Ayaydın, karardan saatler önce yaptığı açıklamada, Akbelen Orman bölgesinde 190 parselin kamulaştırılması ile ilgili devreye girerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünü açıkladı.

Ayaydın açıklamasında şunları söyledi:

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeye göre Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldığını üzülerek öğrendim. Bu kamulaştırma konusunda da kendimi sorumlu hissederek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde girişimde bulundum ve kararın gözden geçirilmesini talep ettim.

AYAYDIN’DAN İPTAL SONRASI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR: LİNYİT SAHASINA İÇİM EL VERMİYOR

Ayaydın, Resmi Gazete’deki iptal kararının ardından X hesabından paylaştığı mesajda, “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a başta Milas İkizköy, Çamköy ve Karacahisar mahalleleri ve tüm Muğla adına hassasiyetlerinden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz üzere 11 Mart 2024 tarihinde çıkan 8247 sayılı karar üzerine derhal harekete geçtim. Enerjiye, özellikle de yerli kaynaklardan elde edilecek enerjiye olan ihtiyacımız ortada ancak Muğla’nın tarım bölgelerinin linyit sahası olarak kullanılmasına da bir Muğlalı olarak benim de içim el vermiyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a teşekkür eden Ayaydın, “Marmaris ve Fethiye körfezlerinin can çekiştiğini ilettiğim anda tüm imkanları seferber eden sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarım arazilerimiz ve köylerimiz adına yaptığımız girişimde de talebimizi olumlu karşıladı. Kendisine bir kez daha kamuoyu önünde tüm Muğla adına teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZGÜR: ERDOĞAN, AYAYDIN’IN VİLLASINA KAÇAK TUVALET İÇİN ORMANIN SINIRINI DEĞİŞTİRDİ

Gazeteci Bahadır Özgür ise tepki çeken kararın kaldırılmasının perde arkasında AKP’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın’a ilişkin “seçim propagandası” olduğunu yazdı. Özgür, “Erdoğan’ın, Akbelen’deki 190 parselin kamulaştırma kararını iptal etmesi, Muğla adayı Aydın Ayaydın için bir seçim propagandası. Bir hatırlatma: Erdoğan 2023 yılında, Ayaydın’ın Bodrum’da villasına eklediği kaçak müştemilat ve tuvaleti için ormanın sınırını değiştirmişti” dedi.