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Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz’e notundaki erotik detay olay oldu

Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz’e notundaki erotik detay olay oldu
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01 Mart 2022 - 17:02

Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz’e notundaki erotik detay olay oldu

Dilan Çiçek Deniz ile evlilik hazırlığında olan İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson aşka geldi. Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz ile pozlarını paylaşarak duygularını ifade etti. İkilinin aşk pozlarına yorum yağdı.

Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu - Sayfa 1

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, 27 yaşına bastı. Saevarsson sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu - Sayfa 2

Birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Thor Saevarsson; Deniz’e, “İki ruhun birbirini tesadüfen bulmadığını söylüyorlar… Hayatımın ışığı, belimin ateşi (kasıklarımın yangısı)… Günahım, ruhum… Doğum günlerinin en güzelini dilerim, sen benim her şeyimsin” sözleriyle aşkını haykırdı.

Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu - Sayfa 3

SEVGİLİSİNE KAYITSIZ KALMADI
Müstakbel eşinin bu sözlerine kayıtsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz ise Saevarsson’a “Sen benim her şeyimsin!” ifadeleriyle yanıt verdi. Ünlü çiftin paylaşımları takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu - Sayfa 4

Thor Saevarsson’un İngilizce notundaki ifadenin çeviriye “Belimin ateşi” olarak yansıması sosyal medyada gündem oldu. Çoğu takipçi “Ne ateşmiş” yorumları yaptı.

Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu - Sayfa 5
Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu - Sayfa 6
Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu - Sayfa 7
Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu - Sayfa 8
Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu - Sayfa 9

Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu - Sayfa 12

Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu - Sayfa 17

Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu - Sayfa 18

Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu - Sayfa 19

Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu - Sayfa 21

Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu - Sayfa 23

Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'e notundaki erotik detay olay oldu - Sayfa 29

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