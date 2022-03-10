Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz’e notundaki erotik detay olay oldu

Birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Thor Saevarsson; Deniz’e, “İki ruhun birbirini tesadüfen bulmadığını söylüyorlar… Hayatımın ışığı, belimin ateşi (kasıklarımın yangısı)… Günahım, ruhum… Doğum günlerinin en güzelini dilerim, sen benim her şeyimsin” sözleriyle aşkını haykırdı.