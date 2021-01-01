Babasına Duygusal Veda

Derya Şensoy, geçtiğimiz günlerde kalp ve damar hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden babasını sosyal medyadan andı. Ablası, babası ve kendisinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Şensoy üzerine ise, “Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek” notunu düştü.

Ünlü tiyatrocu Ferhan Şensoy, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi hastanesinde, 70 yaşında hayatını kaybetti. Şensoy’un vefatı başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye’yi derinden yasa boğdu.

“BİR GÜN GENE GELECEK”

Derya Şensoy da babası Ferhan Şensoy’u Instagram‘dan andı. Ablası Ferhan Şensoy ve babası Ferhan Şensoy’la sarılırken çektirdiği kareyi Instagram’dan paylaşan Derya Şensoy, “Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek. Güldürdüm gidiyorum…”Sen o kadar güzel yazmışsın ki, utanıyor gene kalem kağıda değmeye… Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam” diye yazdı.