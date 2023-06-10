Aziz Yıldırım’dan zehir zemberek sözlerle açıklama! “Kendisine ‘hırsız’ diyenleri…”

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın, sarı lacivertli kulüpteki başkanlık seçimlerine aday olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yıldırım, bazı iş insanlarıyla görüştüğü haberi sonrası sessizliğini bozdu.
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a karşı aday olmaları için bazı iş insanlarıyla bir araya geldiği iddiasını sert bir dille yalanladı.
Bazı medya kuruluşlarında, Aziz Yıldırım’ın, Fenerbahçeli dört iş insanı ile görüştüğü ve Fenerbahçe’deki başkanlık seçimi öncesinde aday çıkartmak için çalışmalara başladığı iddia edilmişti. Haberde, Yıldırım’ın bu kişileri ikna edememesi halinde yeniden başkan olmak için adaylığını ilan edebileceği ifadeleri de yer aldı.
Kamuoyunda yankı uyandıran haberin ardından açıklama yapan Aziz Yıldırım, “Bugünkü Hürriyet Gazetesi’nde Mehmet Arslan imzasıyla yer alan, hakkımda birçok asılsız iddiayı içeren, tümüyle dedikoduya dayalı haber yalandır.” dedi.
Hiçbir zaman gizli saklı iş yapmadığının altını çizen Yıldırım, “Bugüne dek ne yaptıysam kapalı kapılar ardında değil açık açık yapan biri olarak, haberde yer alan hakkımdaki tüm iddialar sırasıyla gerçek dışıdır.” yanıtını verdi.
Öte yandan, haberi yapanlara da sert sözler söyleyen Aziz Yıldırım, “Kendisine ‘hırsız’ diyenleri işten atamayanların, bu şekilde yalan haber yapmasına itibar etmeyiniz.” ifadelerini kullandı.