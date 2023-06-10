Aziz Yıldırım’dan zehir zemberek sözlerle açıklama! “Kendisine ‘hırsız’ diyenleri…”

Kamuoyunda yankı uyandıran haberin ardından açıklama yapan Aziz Yıldırım, “Bugünkü Hürriyet Gazetesi’nde Mehmet Arslan imzasıyla yer alan, hakkımda birçok asılsız iddiayı içeren, tümüyle dedikoduya dayalı haber yalandır.” dedi.

Hiçbir zaman gizli saklı iş yapmadığının altını çizen Yıldırım, “Bugüne dek ne yaptıysam kapalı kapılar ardında değil açık açık yapan biri olarak, haberde yer alan hakkımdaki tüm iddialar sırasıyla gerçek dışıdır.” yanıtını verdi.

Öte yandan, haberi yapanlara da sert sözler söyleyen Aziz Yıldırım, “Kendisine ‘hırsız’ diyenleri işten atamayanların, bu şekilde yalan haber yapmasına itibar etmeyiniz.” ifadelerini kullandı.