Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’ın çocukluk fotoğrafları olay oldu
Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın Canan Hoşgör’den olan kızı Zeynep Alkan, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Zeynep Alkan’ın, çocukken, Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Dersimiz: Atatürk’ filminde oynadığı ortaya çıktı. Alkan’ın eski halini görenler şaşırdı.
Zeynep Alkan, iddialı instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
2010 yılında vizyona giren Dersimiz: Atatürk filminde rol alan Zeynep Alkan’ın yıllar içindeki değişimi şaşırttı.
23 yaşındaki Zeynep Alkan, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör çiftinin kızı olarak dünyaya geldi.
Instagram’da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Alkan, anne ve babası gibi oyunculuğu meslek edinmeyi seçti.
Göz önünde olmayı tercih eden Alkan’ın, yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın üstlendiği Dersimiz: Atatürk filminde oynadığını görenler şaşıp kaldı.
Alkan’ın yıllar önceki görüntüsü, sevenlerini şaşırttı.