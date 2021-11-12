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Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’ın çocukluk fotoğrafları olay oldu

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’ın çocukluk fotoğrafları olay oldu
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12 Kasım 2021 - 11:59

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’ın çocukluk fotoğrafları olay oldu

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın Canan Hoşgör’den olan kızı Zeynep Alkan, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Zeynep Alkan’ın, çocukken, Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Dersimiz: Atatürk’ filminde oynadığı ortaya çıktı. Alkan’ın eski halini görenler şaşırdı.

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın çocukluk fotoğrafları olay oldu - Sayfa 1

Zeynep Alkan, iddialı instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın çocukluk fotoğrafları olay oldu - Sayfa 2

2010 yılında vizyona giren Dersimiz: Atatürk filminde rol alan Zeynep Alkan’ın yıllar içindeki değişimi şaşırttı.

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın çocukluk fotoğrafları olay oldu - Sayfa 3

23 yaşındaki Zeynep Alkan, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör çiftinin kızı olarak dünyaya geldi.

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın çocukluk fotoğrafları olay oldu - Sayfa 4

Instagram’da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Alkan, anne ve babası gibi oyunculuğu meslek edinmeyi seçti.

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın çocukluk fotoğrafları olay oldu - Sayfa 5

Göz önünde olmayı tercih eden Alkan’ın, yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın üstlendiği Dersimiz: Atatürk filminde oynadığını görenler şaşıp kaldı.

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın çocukluk fotoğrafları olay oldu - Sayfa 6

Alkan’ın yıllar önceki görüntüsü, sevenlerini şaşırttı.

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın çocukluk fotoğrafları olay oldu - Sayfa 7

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın çocukluk fotoğrafları olay oldu - Sayfa 8

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın çocukluk fotoğrafları olay oldu - Sayfa 9

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın çocukluk fotoğrafları olay oldu - Sayfa 11

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın çocukluk fotoğrafları olay oldu - Sayfa 12

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın çocukluk fotoğrafları olay oldu - Sayfa 14

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın çocukluk fotoğrafları olay oldu - Sayfa 16

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın çocukluk fotoğrafları olay oldu - Sayfa 19

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın çocukluk fotoğrafları olay oldu - Sayfa 20

Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın çocukluk fotoğrafları olay oldu - Sayfa 21

 

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