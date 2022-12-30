Aydın’da restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti! Bakan Bozdağ’dan açıklama: 1 kişi gözaltında

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1’i ağır 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken itfaiye ekipleri binadaki yangını kontrol altına aldı. Patlamada hayatını kaybeden 7 kişiden 4’ünün kadın, 3’ünün çocuk olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde, bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde saat 15.15 sıralarında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 1’i ağır, 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, patlamanın ardından içeride bulunan 2 kişinin restoranın 2’nci katından atladığı belirtildi.

VALİ’DEN İLK AÇIKLAMA

Olayla ilgili açıklama yapan Aydın Valisi Aksoy, “7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biri ağır beş tane de yaralımız söz konusu. Olay yeri inceleme, itfaiye, sağlık ekiplerimiz müdahale etti. Maalesef üzücü bir hadise yaşadık. Çalışanın verdiği ilk bilgi, bir koku olduğu, tüp getirildiği ve onun kontrol edilmesi sırasında patladığı yönünde. Tabi kesin sonuçlar itfaiye ve olay yeri incelemeyle ortaya çıkacak.” dedi.

BAKAN BOZDAĞ’DAN AÇIKLAMA: 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aydın/Nazilli’de bir restoranda meydana gelen tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Nazilli’ye ve Nazilli’de yaşayan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Patlama hakkında adlî soruşturma başlatmıştır. Soruşturma için Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, üç cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir. Olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır. Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişi gözaltına alınmıştır. Rabbimiz, insanımıza ve ülkemize böylesine acı hadiseleri bir daha yaşatmasın.” dedi.

AMBULANSLAR HAZIR BEKLETİLİYOR



Olay yerinden son gelişmeleri aktaran İHA muhabiri Ali Soydemir, “4 ambulans yoğun güvenlik tedbirler altında içeridekileri alıp hastanelere götürdü. 3 ambulans hazırda bekletiliyor. Yoğun güvenlik önlemleri var. Patlamadan etkilenen şahısların yakınları olaya girmek için çaba gösteriyor. Polis etten duvar örmüş durumda. Vali olay yerinde şu an yetkililerden bilgi alıyor.” ifadelerini kullandı.

Olay yerinden ilk fotoğraflar geldi…