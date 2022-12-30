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Esra Ezmeci’nin tavsiyesi ortalığı ayağa kaldırdı! “Pamuğa bu yağı damlatıp…”

Esra Ezmeci’nin tavsiyesi ortalığı ayağa kaldırdı! “Pamuğa bu yağı damlatıp…”
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30 Aralık 2022 - 15:17

Sosyal medya hesabından takipçilerine verdiği ilişki tavsiyeleriyle sık sık adından söz ettiren Esra Ezmeci’ye tepki yağıyor. “Lavanta yağını tampona damlatıp cinsel organınıza koyduktan sonra ilişkiye girin” diyen Ezmeci’nin ürettiği yağı da sattığı ortaya çıktı.

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