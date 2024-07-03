Avusturya maçının yıldızı Merih Demiral için UEFA’dan soruşturma!

A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, Leipzig’de oynanan müsabakada rakibini 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.Çeyrek finalde Hollanda ile eşleşen millilerin gollerini 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral kaydetti.

Başarılı futbolcunun ilk golü sonrasında yaptığı sevinç sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini almıştı.

UEFA’DAN SORUŞTURMA

Bu durum sonrasında UEFA, Avusturya maçında Merih Demiral’ın gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada Demiral’ın ‘uygunsuz hareketi’ sebebiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

BAKAN BAK’TAN PAYLAŞIM GELDİ

UEFA’nın soruşturma kararı sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Bak, Merih Demiral’ın gol sevincinin yer aldığı gönderisine “Uzun uzun yazmaya gerek yok…” notunu düştü.

DEMİRAL: TEPKİLER OLMUŞTU AMA…

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Merih Demiral, açıklamalarda bulundu. Milli takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Merih Demiral, “Ben her zaman çalışmaya devam ediyorum. Hazırlık maçında farklı şu an farklı bir sonuç var. Suudi Arabistan’a gittiğimde bazı tepkiler oldu, bu yaşta niye oraya gittin diye. Bunların hepsini gördüm ama çalışmaya devam ettim. Milli takım için elimde gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum bugün de hak ederek kazandık. Bunun için de çok mutluyum” şeklinde konuştu.“

“TÜRK OLDUĞUM İÇİN ÇOK GURUR DUYUYORUM”

Gol attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Merih Demiral, “Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum” ifadelerinde bulundu.“

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“CANLI GÖRDÜĞÜM BELKİ DE EN İYİ KURTARIŞLARDAN BİRİ”

Maçın son anlarında Mert Günok’un yapmış olduğu kurtarış hakkında da yorumlarda bulunan 26 yaşındaki savunmacı, “Mert ağabeyin gerçekten maşallahı vardı. Maçtan sonra konuştuk, kurtarışa inanamadım, hala etkisindeyiz, muhteşem bir kurtarış, canlı gördüğüm belki de en iyi kurtarışlardan biri. Mert Ağabey bunu hak ediyor, bizim en yaşlı futbolcumuz, bize her zaman yol gösteriyor. Onun tecrübesinden çok yararlanıyoruz. Bugün bu maçta böyle bir kurtarış yapması beni çok mutlu etti. Gerçekten süperdi” diye konuştu.

“BUGÜN TAKIM OLARAK ÇOK MÜCADELE ETTİK”

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Hak ederek kazandıklarını ifade eden Demiral, “Kariyerimde birçok iyi maç var ama milli takım özelinde de iyi oynadığım maçlar var. Bugün de iyi oynadığımı düşünüyorum ama bugün takım olarak çok mücadele ettik. Hak ederek kazandık. Sahada herkes çok mücadele etti. Muhteşem bir mücadele vardı, ben de o mücadelenin içindeyim. Takımla gurur duyuyorum, inanılmaz hisler, inşallah devamını da getiririz. Taraftarlarımız gerçekten şahane, bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Maça çıktığımızda onların destekleri inanılmaz sanki ev sahibi gibi oynuyoruz. Berlin’de oynayacağı bizim için de büyük şans, orada daha çok Türk taraftar olacaktır. İyi ki varlar, bizi her zaman desteklemeye devam etsinler” yorumlarında bulundu.

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“SADECE NE KADAR GURURLU VE MUTLU OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTEDİM”

Gol sevincinin sorulması üzerine ise Merih Demiral, “Manası gol sevincinde öyle yapmam tribünlerde de gördüm. Türkiye’de hepimiz Türküz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim” diye konuştu.

“ÇOK ÇALIŞTIK, ÇALIŞTIĞIMIZIN KARŞILIĞINI ALDIK”

Yardımcı Antrenör Selçuk Şahin’in Avusturya takımının duran toplardaki zayıf noktalarını takıma gösterdiğini ifade eden Demiral, “Avusturya’nın zayıf noktalarını hem antrenmanda hem de video ile bize gösterdi. Biz de ona göre korneri kullandık. Buna çok çalıştık. Selçuk Hoca burada çok emek verdi, bize çok gösterdi. Golden sonra ona gittim. Çok çalıştık, çalıştığımızın karşılığını aldık. Avusturya duran toptan gol yemiyordu, bugün iki tane attık. Çalışıyoruz çok güzel bir ekibimiz var, onun karşılığını alıyoruz. Bir aydan fazladır kamptayız, kampın her günü iyi geçiyor. Hollanda güçlü bir takım, çok güzel taraftarları var ama Berlin her zaman bizim için farklı bir yer olacaktır. İnşallah en iyi şekilde hazırlanıyoruz” dedi.

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ARDA’NIN OLMASI MİLLİ TAKIMIMIZ VE ÜLKEMİZ İÇİN BİR ŞANS”

Arda Güler ile çok gurur duyduklarını söyleyen 26 yaşındaki stoper, “Arda ile hepimiz gurur duyuyoruz, takımda çok güzel arkadaşlık var. Arda’ya çok destek oluyoruz, daha 19 yaşında pırlanta gibi bir çocuk. Her maçta kalitesini gösteriyor. Tabii ki kıskançlık olmuyor, herkes birbirinin iyiliğini istiyor, o yüzden başarılı oluyoruz. Arda çok iyi bir çocuk ve çok iyi bir futbolcu. Arda’nın olması milli takımımız ve ülkemiz için bir şans. İnşallah böyle çalışmaya devam eder ve ülkemizi gururlandır” diyerek sözlerini noktaladı.