AVRUPA LİGİ’NDE FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN MUHTEMEL 11’LERİ BELLİ OLDU

GALATASARAY-AZ ALKMAAR
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ı konuk edecek.
Tarih: 20 Şubat 2025
Stadyum: RAMS Park
Saat: 20.45
Yayın: TRT 1, Tabii
Hakemler:
Orta Hakem: Anthony Taylor (İngiltere)
Yardımcı Hakemler: Gary Beswick, Ian Hussin
Dördüncü Hakem: Sam Barrott
VAR: Darren England
İlk maçta deplasmanda 4-1 mağlup olan Galatasaray, tur atlamak için dört farklı galibiyet almak zorunda kaldı. Üç farklı galibiyet durumunda maç uzatmalara gidecek. Aksi takdirde sarı-kırmızılıların Avrupa macerası sona erecek.
MÜHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Muslera, Cuesta, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış, Osimhen.
AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Buurmeester, Poku, Mijnans, Lahdo, Parrott.
ANDERLECHT – FENERBAHÇE
F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Anderlecht deplasmanına çıkacak. İlk maçta Kadıköy’de rakibini 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, avantajıyla skorla tur göz dikti.
Tarih: 20 Şubat 2025
Stadyum: RSC Anderlecht Stadı (Brüksel)
Saat: 23.00
Yayın: TRT 1
Hakemler:
Orta Hakem: Sandro Scharer (İsviçre)
Yardımcı Hakemler: Stephane De Almeida, Jonas Erni
Dördüncü Hakem: Luca Cibelli
VAR: Lukas Fahndrich
Kadıköy’de alınan 3-0’lık galibiyetin ardından temsilcimiz, Belçika’dan tur biletini almak için sahaya çıkacak.
MÜHTEMEL 11’LER
Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Leoni, Degreef, Strooykens, Huerta, Vasquez.
F.Bahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri.
İki temsilcimiz de Avrupa’da tedaviye devam etmek için sahada mücadele edecek.
KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/