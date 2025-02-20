AVRUPA LİGİ’NDE FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN MUHTEMEL 11’LERİ BELLİ OLDU

GALATASARAY-AZ ALKMAAR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ı konuk edecek.

Tarih: 20 Şubat 2025

Stadyum: RAMS Park

Saat: 20.45

Yayın: TRT 1, Tabii

Hakemler:

Orta Hakem: Anthony Taylor (İngiltere)

Yardımcı Hakemler: Gary Beswick, Ian Hussin

Dördüncü Hakem: Sam Barrott

VAR: Darren England

İlk maçta deplasmanda 4-1 mağlup olan Galatasaray, tur atlamak için dört farklı galibiyet almak zorunda kaldı. Üç farklı galibiyet durumunda maç uzatmalara gidecek. Aksi takdirde sarı-kırmızılıların Avrupa macerası sona erecek.

MÜHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış, Osimhen.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Buurmeester, Poku, Mijnans, Lahdo, Parrott.

ANDERLECHT – FENERBAHÇE

F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Anderlecht deplasmanına çıkacak. İlk maçta Kadıköy’de rakibini 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, avantajıyla skorla tur göz dikti.

Tarih: 20 Şubat 2025

Stadyum: RSC Anderlecht Stadı (Brüksel)

Saat: 23.00

Yayın: TRT 1

Hakemler:

Orta Hakem: Sandro Scharer (İsviçre)

Yardımcı Hakemler: Stephane De Almeida, Jonas Erni

Dördüncü Hakem: Luca Cibelli

VAR: Lukas Fahndrich

Kadıköy’de alınan 3-0’lık galibiyetin ardından temsilcimiz, Belçika’dan tur biletini almak için sahaya çıkacak.

MÜHTEMEL 11’LER

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Leoni, Degreef, Strooykens, Huerta, Vasquez.

F.Bahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri.

İki temsilcimiz de Avrupa’da tedaviye devam etmek için sahada mücadele edecek.