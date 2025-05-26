GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU YENİKAPI’DA KUTLADI

Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı. Sarı-kırmızılı ekip, Yenikapı’da düzenlenen dev organizasyonla taraftarıyla buluştu ve 25. şampiyonluğunu resmen ilan etti.

YÜZBİNLER YENİKAPI’DA BULUŞTU

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı Yenikapı etkinlik alanına üstü açık otobüsle geldi. Etkinlik alanını dolduran yüz binlerce sarı-kırmızılı taraftar, takımlarını büyük bir sevgi seliyle karşıladı. Alan adeta sarı-kırmızıya büründü.

Gecede birbirinden ünlü sanatçılar sahne aldı, konserler ve görsel şovlarla şampiyonluk kutlaması adeta bir festivale dönüştü. Tüm futbolcular ve teknik ekip isimleri tek tek anons edilerek sahneye davet edildi.

KUPA MUSLERA’NIN ELLERİNDE YÜKSELDİ

Kutlamaların en unutulmaz anı ise şampiyonluk kupasının kaldırıldığı tören oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve diğer yöneticilerin elinden madalyalarını alan Galatasaraylı oyuncular, şampiyonluk kupasının bulunduğu alana yöneldi.

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, taraftarların yoğun tezahüratları eşliğinde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Bu an, hem sahada hem de ekran başında izleyen milyonlarca taraftar için unutulmaz bir görüntü oluşturdu.

BEŞİNCİ YILDIZ RESMEN TAKILDI

Bu zaferle Galatasaray, Süper Lig tarihindeki 25. şampiyonluğunu kazanarak beşinci yıldızını da resmen hanesine eklemiş oldu. Böylece sarı-kırmızılı ekip, Türk futbol tarihinde bir ilke daha imza attı.

Galatasaray taraftarı, sabahın ilk ışıklarına kadar süren kutlamalarla hem çifte kupayı hem de beşinci yıldızı doyasıya kutladı.