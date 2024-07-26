Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Avrupa Birliği’nden Putin’i çıldırtacak karar

Avrupa Birliği’nden Putin’i çıldırtacak karar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
26 Temmuz 2024 - 16:13

Avrupa Birliği’nden öyle bir hamle geldi ki, Rus Devlet Başkanı Putin’in bu karara ne cevap vereceği merakla bekleniyor. AB, Ukrayna’ya dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinden 1,5 milyar euro verdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıkladı. Rusların dondurulan varlıklarından elde edilen gelirin, Ukrayna’ya aktarılacağını duyurdu.

Leyen, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. AB Komisyon Başkanı Leyen, paylaşımda, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen 1,5 milyar euro gelirin Ukrayna’ya kaynak sağlandığını açıkladı.

AB’nin Ukrayna’nın yanında olduğuna işaret eden Von der Leyen, “Bugün, dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan 1,5 milyar avro geliri Ukrayna’nın savunma ve yeniden inşasına aktarıyoruz.” ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Kremlin’in parasını Ukrayna’ya göndermenin önemli bir sembol olduğuna dikkati çekerek, bunun Ukrayna ve Avrupa’yı daha güvenli bir hale getireceğini belirtti.

AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar eurosunu dondurdu. Rus varlıklarını elinde tutan finansal kurumlar bunlarla vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor.

AB’nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 180 milyar eurosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear’da bulunuyor. Bu nedenle kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarda faiz geliri sağlıyor. Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl 3 milyar avrodan fazla gelir elde etmişti.

AB ülkeleri, dondurulmuş Rus varlıklarının yatırıma dönüştürülmesinden elde edilen milyarlarca avroluk karı Ukrayna’ya destek için kullanacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump, İran’ı tehdit etti: “Haritadan sileriz!”Trump, İran’ı tehdit etti: “Haritadan sileriz!”
Kuzey Koreli Hackerlar, Hassas Bilgi Çalmakla Suçlandı!Kuzey Koreli Hackerlar, Hassas Bilgi Çalmakla Suçlandı!
ABD’deki ankete göre Trump ile Harris arasındaki oy oranı farkı 1 puana düştüABD’deki ankete göre Trump ile Harris arasındaki oy oranı farkı 1 puana düştü
ABD Kongresinin en genç Yahudi üyesiABD Kongresinin en genç Yahudi üyesi
Kamala Harris, Gazze’deki İnsani Duruma İlişkin Endişesini Netanyahu’ya İlettiKamala Harris, Gazze’deki İnsani Duruma İlişkin Endişesini Netanyahu’ya İletti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Moda ikonu sıcaklara daha fazla dayanamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avrupa Birliği’nden Putin’i çıldırtacak karar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sezen Aksu’ya dolandırıcı şoku!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünya Covid-19 için yeniden alarmda!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan gece yarısı atama ve görevden alma kararları!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Neslim Güngen ve vergi müfettişi arasındaki konuşma ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayhan Bora Kaplan’a dokunan yanıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Skandal yıllar sonra ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın başdanışmanından ‘yumruk’ tebriği!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uzmanlardan altın için ‘son’ uyarı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Avrupa Birliği’nden Putin’i çıldırtacak kararTemmuz 26, 2024-4:13 pm
Dünya Covid-19 için yeniden alarmda!Temmuz 26, 2024-4:06 pm
Erdoğan’dan gece yarısı atama ve görevden alma kararları!Temmuz 26, 2024-4:06 pm
Neslim Güngen ve vergi müfettişi arasındaki konuşma ortaya çıktıTemmuz 26, 2024-4:04 pm
Ayhan Bora Kaplan’a dokunan yanıyor!Temmuz 26, 2024-4:00 pm
Skandal yıllar sonra ortaya çıktı!Temmuz 26, 2024-3:57 pm
Erdoğan’ın başdanışmanından ‘yumruk’ tebriği!Temmuz 26, 2024-3:55 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !