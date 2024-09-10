Avrupa Arda ve Kerem’e hayran kaldı!

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İzlanda’yı 3-1 mağlup etti. Milli Takım’ın gollerini Kerem Aktürkoğlu attı. Teknik Direktör Montella’nın İzlanda maçı için yaptığı değişiklikler dikkat çekti. Maça 4-2-3-1 dizilişi ile başlayan takımda Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir, Hakan Çalhanoğlu, Eren Elmalı ile İrfan Can Kahveci ilk 11’de sahaya çıktı. Öte yandan maça ilk 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu devre arasında yerini Orkun Kökçü’ye bıraktı.

ARDA VE KEREM GALİBİYETİN MİMARI OLDU

İzmir’de oynana maçta İzlanda’ya karşı galibiyetin en önemli mimarları Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler oldu. 12 milyon euro bonservisle Benfica’ya transfer olan Kerem attığı 3 golle galibiyette en büyük paya sahip olurken, Arda Güler de yaptığı asistler ve oynadığı istekli futbolla Uluslar Ligi gruplarındaki ilk galibiyette önemli pay sahibi oldu.

“USTA AKTÜRKOĞLU ZAFERE TAŞIDI”

Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile Real Madrid forması giyen Arda Güler’in harika performansı Avrupa basınında manşetlere çıktı. Portekiz gazetesi A Bola, Kerem için “Usta Aktürkoğlu Türkiye’yi zafere taşıdı” başlığını attı. Maçın 58. Dakikasında Kerem’in attığı bir golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiğine dikkat çekilerek, “Ancak Aktürkoğlu zalimdi ve topu evine götürmeye kararlıydı. Maçın sonlarına doğru Arda Güler’in güzel pasını alan ‘Harry Potter’ yine sihrini kullanarak hat-trick yaparak rüya gibi bir performansa imza attı” ifadelerini kullandı.

İSPANYA BASININDA DA MANŞETLERDE ARDA VE KEREM VAR

Arda ve Kerem’in harika performansı İspanya basınında da manşetlerde yer aldı. İspanyol As gazetesi “Güler şüpheleri ortadan kaldırıyor” başlığı ile maçı verirken Arda’nın tek vuruşlardaki ustalığı yerine bu maçta pasları ile ön plana çıktığının altı çizildi. Kerem’in harika performansından da övgüyle bahseden As gazetesi, golcü oyuncunun klas bir performansla 3 gol attığına dikkat çekti. Haberde ağırlıklı olarak Arda’nın performansından bahseden İspanyol gazetesi, genç yıldızın performansının sakatlıklarla uğraşan Real Madrid için önemli olduğunun altı çizildi.