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Avcılar’da dehşet anları: Pikapla çok sayıda aracı adeta biçti!

Avcılar’da dehşet anları: Pikapla çok sayıda aracı adeta biçti!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ekim 2024 - 18:01

İstanbul Avcılar’da bir sürücü, pikabıyla D-100 kara yolunda seyreden araçlara çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler şüpheliyi Ataköy’de gözaltına aldı soruşturma sürüyor.

Avcılarda dehşet anları: Pikapla çok sayıda aracı adeta biçti!

Pikabı kullanan sürücü, yan yoldaki araçların ters yönünden giderek birçok araca çarptı. Orada bulunan bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken şüpheli, aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Avcılarda dehşet anları: Pikapla çok sayıda aracı adeta biçti!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda 7 araç hasar alırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

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