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Fatih’te dehşet: Kadının başını kesip surlardan attı, ardından intihar etti

Fatih’te dehşet: Kadının başını kesip surlardan attı, ardından intihar etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ekim 2024 - 17:58

Fatih’te Semih Çelik, İkbal Uzuner’in başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından Çelik surlardan atlayarak intihar etti. Emniyetten yapılan açıklamada şahsın olaydan yarım saat önce Eyüpsultan ilçesinde bir kadını daha öldürdüğü belirtildi.

Olay, 16.00 sıralarında İstanbul Fatih Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde meydana geldi.

Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner’in bıçakla başını kesip aşağı attı.

Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı. 2 kişide hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA: YARIM SAAT İÇİNDE İKİ CİNAYET

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan çalışmalarda S.Ç. (19) isimli şahsın surlardan atlayarak intihar ettiği, intihar etmeden önce saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde A.H. (19) isimli bir kadını, daha sonra 16.00 sıralarında Fatih ilçesinde İ.U (19) isimli kadını öldürdüğü tespit edilmiştir” denildi.

 

Fatihte dehşet: Kadının başını kesip surlardan attı, ardından intihar etti

 

 

Fatihte dehşet: Kadının başını kesip surlardan attı, ardından intihar etti

 

Fatihte dehşet: Kadının başını kesip surlardan attı, ardından intihar etti
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