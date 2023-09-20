İstanbul’da kimyasal madde paniği!

Sultanbeyli’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa ve dereye dökülen kimyasal madde nedeniyle yayılan koku, mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince inceleme yapıldı.