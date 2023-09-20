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İstanbul’da kimyasal madde paniği!

İstanbul’da kimyasal madde paniği!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Eylül 2023 - 15:06

Sultanbeyli’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa ve dereye dökülen kimyasal madde nedeniyle yayılan koku, mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince inceleme yapıldı.

Olay, Akşemsettin Mahallesi, Manyas Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre bir araçtan sokağa kimyasal madde döküldü. Yola dökülen madde nedeniyle etrafa koku yayıldı. Kokuyla rahatsız olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ellerindeki cihazlarla yolda ve yol kenarında bulunan maddeyi inceledi.  İtfaiye yola dökülen maddeyi tazyikli suyla temizledi. Kimyasal maddeden örnekler alan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakini Destegül Mercan, “Burada dün ve bugün bir koku var. Ağır ve tanınmayan bir koku. Şimdiye kadar almadığım  bir koku. Dün fark ettim. Rahatsız edici bir koku. İnşallah temizlerler” şeklinde konuştu.

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