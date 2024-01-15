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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu

81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Ocak 2024 - 16:40

Irak’ın kuzeyindeki çatışmada PKK’lı teröristlerle karşılaşan ve dokuz askerin şehit olduğu olay sonrasında Türkiye yas tutarken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla 81 ildeki tüm okullarda şehitler anısına bu sabah bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 1

Bu sabah, 81 ildeki tüm okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen askerler anısına bayrak töreninden önce bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 2

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı uyarınca, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen askerlerin anısına, tüm ülkedeki okullarda bayrak töreninden önce bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 3

Altındağ Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bayrak törenine katılan Bakan Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 4

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Bu ülke, 7’den 70’e tüm gençleri ve vatandaşlarıyla birlikte vatanını savunacak ve her türlü fedakarlığı yapacaktır. Herkesin bunu bilmesi gerekiyor.” dedi.

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 5

Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri, haftanın ilk gününde okul koridorunda toplandı.

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 6

Öğrenciler, Türk bayrağı altında şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı’nı okudular.

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 7

Tören öncesi konuşan okul müdürü Adnan Karakurluk, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz anısına bugün saygı duruşunda bulunacağız.

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 8

Özellikle geçen hafta Pençe Kilit Harekatı’nda şehit olan 9 askerimiz anısına manevi huzurunda saygı duruşuna davet ediyorum” dedi.

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 9

Kırklareli’nde, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler anısına bayrak töreninden önce bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 10

İşte Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen diğer görüntüler…

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 11

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 12

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 13

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 14

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 15

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 16

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 17

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 18

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 19

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 20

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 21

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 22

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 23

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 24

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 25

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 26

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 27

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 28

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 29

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 30

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 31

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 32

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 33

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 34

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 35

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 36

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 37

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 38

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 39

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 40

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 41

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 42

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 43

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 44

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 45

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 46

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 47

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 48

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 49

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 50

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 51

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 52

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 53

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 54

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 55

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 56

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 57

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 58

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 59

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 60

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 61

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 62

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 63

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81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu 64

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