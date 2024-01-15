81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu

Irak’ın kuzeyindeki çatışmada PKK’lı teröristlerle karşılaşan ve dokuz askerin şehit olduğu olay sonrasında Türkiye yas tutarken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla 81 ildeki tüm okullarda şehitler anısına bu sabah bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

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Bu sabah, 81 ildeki tüm okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen askerler anısına bayrak töreninden önce bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı uyarınca, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen askerlerin anısına, tüm ülkedeki okullarda bayrak töreninden önce bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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Altındağ Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bayrak törenine katılan Bakan Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Bu ülke, 7’den 70’e tüm gençleri ve vatandaşlarıyla birlikte vatanını savunacak ve her türlü fedakarlığı yapacaktır. Herkesin bunu bilmesi gerekiyor.” dedi.

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Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri, haftanın ilk gününde okul koridorunda toplandı.

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Öğrenciler, Türk bayrağı altında şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı’nı okudular.

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Tören öncesi konuşan okul müdürü Adnan Karakurluk, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz anısına bugün saygı duruşunda bulunacağız.

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Özellikle geçen hafta Pençe Kilit Harekatı’nda şehit olan 9 askerimiz anısına manevi huzurunda saygı duruşuna davet ediyorum” dedi.

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Kırklareli’nde, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler anısına bayrak töreninden önce bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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İşte Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen diğer görüntüler…

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