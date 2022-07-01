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Erişim engeli getirilmişti: RTÜK’ten ‘DW Türkçe ve Amerika’nın Sesi’ açıklaması

Erişim engeli getirilmişti: RTÜK’ten ‘DW Türkçe ve Amerika’nın Sesi’ açıklaması
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01 Temmuz 2022 - 15:23

RTÜK, DW Türkçe ve Amerika’nın Sesi haber sitelerine getirilen erişim engeli üzerine “lisans” başvurusu yapılması gerektiği açıklamasında bulundu. Açıklamada, başvurunun yapılması takdirde sitelerin erişime açılacağı ifade edildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Deutsche Welle (DW) Türkçe ve Amerika’nın Sesi haber sitelerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, dün akşam getirilen erişim engeli üzerine açıklama yaptı.

RTÜK’ün açıklamasında, DW ve Amerika’nın Sesi’nin yasal süre içerisinde “lisans” başvurusu yapmadıkları belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Bu yayın siteleri yasalarımız gereği ülkemizde şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları halinde Üst Kurulumuz erişim engelleme sürecinin sona erdirilmesi için yargı mercilerinden talepte bulunacaktır” denildi.

RTÜK’ün açıklaması şöyle:

Mahkeme kararıyla DW ve VOA internet sitelerine erişim engeli getirilmesine ilişkin bazı hususları kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık mecralarının düzenleme ve denetleme yetkisinin RTÜK’e Yasa ile verilmesinden sonra, lisansa tabi olup olmadıklarının tespiti amacıyla geniş kapsamlı internet sitesi taramaları başlamıştır ve bu taramalar devam etmektedir.  Bu kapsamda Üst Kurul uzmanlarımız www.dw.com, www.amerikaninsesi.com internet sitelerini de incelemiştir. Uzman görüşüne göre, “Tüm medya içeriği” sekmesi altında ise “ses dosyaları” ve “video” sekmelerinin yer aldığı ve bu içeriklerin “programlar” sekmesi ile program bazında kategorize edilmesi ve katalog şeklinde sunuluyor olmasından dolayı isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyeti yürütüldüğü ve İnternet İBYH lisansı alınması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Üst Kurul da görüşü yerinde bularak anılan internet sitelerine lisans başvurusu yapmaları için yasa gereği 72 saat süre vermiştir. Yasal süre sonunda RTÜK’e herhangi bir başvurunun yapılmadığının görülmesi üzerine yayın lisansı olmadan yayın hizmetine devam edilen internet siteleri için yargı süreci başlatılarak erişim engeli talep edilmek zorunda kalınmıştır.

Söz konusu alan adında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerce ilgili mevzuata uygun hareket edilmiş olsaydı bağımsız yargı tarafından erişimin engellenmesi müeyyidesi uygulanmayacaktı.

Bu yayın siteleri yasalarımız gereği ülkemizde şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları halinde Üst Kurulumuz erişim engelleme sürecinin sona erdirilmesi için yargı mercilerinden talepte bulunacaktır.

RTÜK çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden yanadır. Ancak, her demokratik ülke gibi Türkiye de hukuk devletidir. Sektöre rehber olan RTÜK, haberlerin belli teminat altında legal olarak yayılmasından yanadır.

Legal zeminlerde halkın haber alma özgürlüğünün teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası doğrultusunda 6112 sayılı Kanun ile çalışan Üst Kurul, görevini eksiksiz yerine getirmektedir.

İfade ve basın hürriyetine ilişkin hiç kimsenin tereddüt etmesine, gereksiz endişeye kapılmasına ve yasal dayanaklarla işini yapan Üst Kurulumuzu töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmasına lüzum yoktur.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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