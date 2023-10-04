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Son dakika haberi… İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının organizatörü öldürüldü!

Son dakika haberi… İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının organizatörü öldürüldü!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ekim 2023 - 14:48

Son dakika haberi6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının planlayıcılarından PKK/KCK’lı Nabo Kele Hayri’yi Suriye Haseke’de etkisiz hale getirdi.

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HAİN ÖLDÜRÜLDÜ

Milli İstihbarat Teşkilatından yapılan açıklamada “İstanbul İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022’de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının organizatörlerinden, PKK/KCK-PYD/YPG’nin Suriye’deki İstihbarat Yapılanması’ndan sorumlu ‘Mazlum Afrin’ kod adlı Nabo Kele Hayri’yi Suriye’de etkisiz hale getirdi.” ifadelerini kullanıldı.

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NE OLMUŞTU?

13 Kasım 2022 tarihinde Taksim’de gerçekleştirilen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 99 kişi ise yaralanmıştı.

Taksim bombacısı Ahlam Albashır savunmasında mahkemede şunları söylemişti: Gece saatlerinde sınırı geçtik. Polis bizi durdurursa portakal bahçesine gittiğimizi söylememizi istediler. Birçok kez araç değiştirerek İstanbul’a ulaştık. Bombayı Türkiye’den teslim aldık.

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