İslam Memiş’ten yatırımcılara 5 uyarı

Piyasalardaki hareketlilik devam ederken uzmanlar sık sık yatırımcıları uyarmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş de yatırımcılara 5 öneride bulundu.
Yatırımcılar parasını enflasyona karşı korumak için çeşitli yollar aramaya devam ediyor. Uzmanlar da sık sık bu konuda uyarılarda bulunuyor. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, gümüşün yükselişine dikkat çekerek 5 öneride bulundu.
Gümüşün gram fiyatı güncel olarak 32,65 TL. Gümüş gram alış fiyatı ise 32,59 TL üzerinden işlem görmekte.
Memiş sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, “Gümüş bu kadar yükselmişken nasıl avantajları olabilir?” sorusuna yanıt verdi:
“1- Öncelikle nakite ihtiyacım yoksa beklemeyi tercih ederdim.
2 – Birikimlerimde çeşit yoksa sepetimde altın yoksa yarısını altına dönerdim. (Pariteden, rasyodan)
3 – Sepetinde altın varsa yüzde 25’ini Euro’ya dönerdim.
4 – Sepetimde Euro var dolar yoksa yüzde 25 dolara dönerdim. Yani, her türlü çeşitlilik önemli.
5 – Banka hesabımda gümüşüm var fizikiye çevirmek istiyorum. Ons üzerinden parite ile dolar yapar, dolarımı çekip fizikiye geçiş için onsun gerilemesini fırsata çevirirdim.”