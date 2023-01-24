ASTRAL SEYAHAT TEHLİKELİ Mİ ?

Astral seyahat bilinçli olarak yapılan ruhun bedenden dışarı çıkması olayıdır. Aura alanımızda yani eterik bedenimizde bulunan gümüş kordon ile ruh bedenimize bağlı olarak yaşamaya ve hayatta kalmaya devam ederiz.

Astral seyahat tehlikeli değildir. Örneğin rüya görürken üç tür bilinç çeşidi ile rüya görürüz aslında astral seyahat bilinçli olarak yapılan ve açık bir bilinç ile zihinsel boyutta seyahat edilmesi olayıdır.

Bilinçli olarak yapılan bu seyahat aslında bize hem geçmişten hem gelecekten haber verebilir. Zamanda yolculuk yaparken frekansımız oldukça yükselmiştir astral seyahat yapmadan önce bu konu üzerinde araştırma yapmalı enerji boyutunda hiçbir varlık bilincinin kontrolü altına girmeden hangi frekansta olduğumuza dikkat ederek bedenimiz ve zihnimizin sağlıklı bir bilinç içerisinde olmasına dikkat etmeliyiz.

Astral seyahat yaparken negatif varlıklara açık hale gelebiliriz. Bilinç boyutunda olduğumuz için bilinçli veya bilinçsiz olan tüm varlıklara açık hale gelebiliriz. Zamanda keyif veren bu yolculuk ilk deneyimde günlerce uyumanıza hatta günlük işlerinizin aksamasına neden olabilir.

Akaşık kayıtlar açılır ve günlük hayatta size sürekli çağrışımlar yapılır zihninizi kişisel yaşamınıza odaklamanıza engel olacak bazı bilinç dışı deneyimler söz konusu olabilir. Sorularla çalışan bu sitem belirli bir matematiksel algoritma ve deneyim gerektiren evren dili kullanılarak yapılır.

Gerçek doğuştan var olan saf bilincimiz açıldığında astral bedenimiz ile tüm bağlantı kanallarımız açık hale gelir. Bilimin mistik ve okült kavramlar ile ortaya çıktığını unutmamalıyız.

Enerji Dönüşüm Virtüözü

Simay Ohara