ALABORAŞK.FİLMİNİN GALASI ÖNCEKİ GÜN KANYON SİNEMADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. CEMAL HÜNAL, RUHİ SARI, ERKAN CAN, İLHAN ŞEŞEN….

“ALABORAŞK” GALA GÖSTERİMİNDE İZLEYİCİYLE BULUŞTU

SEZONUN EN DRAM FİLMİ GELİYOR!

BELÇİM BİLGİN VE CEMAL HÜNAL, ‘ALABORAŞK’TA BULUŞTU!

Beyaz perdenin ve televizyon ekranlarının iki önemli oyuncusu Belçim Bilgin ve Cemal Hünal’ın başrollerini paylaştığı “AlaborAşk” filminin gala gösterimi yoğun ilgi gördü.

Yapımcılığını Empreror Yapım / İhsan Karademir’in üstlendiği filmde Belçim Bilgin ve Cemal Hünal, Karadeniz’de yaşayan, birbirine aşık iki genci canlandırıyor.30 Eylül’de vizyona girecek olan filmde Bilgin ve Hünal’ın yanı sıra Erkan Can, Rüçhan Çalışkur, İlhan Şeşen, Tuna Orhan, Serhan Kansu, Nergis Çorakçı, Ruhi Sarı, ve Funda İlhan da rol alıyorlar.

Dev oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın Kanyon AVM’de gerçekleşen gala gösterimi öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan usta oyuncu Cemal Hünal, çekimlerin çok güzel yerlerde gerçekleştirildiğini ve güzel bir deniz macerası olduğunu söyledi.

Filmde “Ali” karakterini oynayan Hünal, Belçim Bilgin’in yurt dışında olduğu için galaya katılamadığını aktararak, “Çok selamı var herkese. İnstagramdan mesaj gönderdi. Herhalde buradan okuyamazsınız.” dedi.

Çekimlerin çok keyifli olduğunu vurgulayan Hünal, “Hep Karadeniz sahillerinde çalıştık, genellikle. Şile ve Ağva’dan Poyrazköy’e kadar. Aralık ayında Karadeniz’in bütün nimetlerinden faydalandık. Balıkçı limanlarında ve barınaklarında çekim yaptık. Benim favorimdi. Çünkü öğlen orada pişen hamsilerden yiyebiliyordum.” diye konuştu.

Başarılı oyuncu Hünal, Karadenizli genç bir balıkçıyı canlandırdığının söylenmesi üzerine, şunları kaydetti:

“Buradaki genç tayfayla, arkadaşlarla, Ruhi ile biz tayfayı oynadık. Oldukça heyecan vericiydi aslında. Denizde olmak da güzeldi. Senaryo çok güzeldi. Belçim’le çalışmak inanılmaz bir tecrübeydi. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Çok yüksek bir enerjisi var. Çalışmadan önce sahnelerini konuşmayı çok seviyor. Çok enteresan bir özelliği var; provada bile sol gözünden o yaş geliyor. Kayda giriyorsun, aynı gözden aynı yaş geliyor. Yakın çekiyorsun, aynı yaş aynı gözden geliyor. İnanılmaz bir oyuncu. Keşke burada olsaydı.”

Ruhi Su ile Cemal Hünal kader birliği yaptı

Oyuncu Ruhi Sarı da filmde Karadeniz şivesi yapmayan tek kişinin kendisi olduğunu belirterek, “Ben filmin çok kısa bir anında var oldum. Ama çok güzel bir ekiple çalıştım. Zaten Cemal ileydi bütün sahnelerim. Cemal ile de garip bir birlikteliğimiz var. Sürekli peş peşe oynuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cemal Hünal, Ruhi Sarı ile bir kader birliği yaptıklarını dile getirerek, “Kaç sene tiyatro yaptık beraber? deyince, Ruhi Sarı, “4 sezon birlikte oynadık. Birkaç filmde beraber oynadık. Bu en son filmimiz. Bundan sonra bir tane daha var.” dedi.

Sarı, keyifli bir iş olduğunu ancak filmi henüz izlemediğini söyleyerek, “Seti keyifliydi. Hikayesi güzeldi. Umarım perdede de aynı keyif, aynı güzellik seyircisine yansır. Biz yaptık bitirdik. Umarım seyirciler de gelir, izler.” Dedi.

Yönetmen Ali Can Gebeş, filmde rol alan oyunculara tek tek teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Çok samimi ve iyi niyetle başladılar. Olduğu gibi duygularını dışarıya yansıtabildiler. Ben çok memnunum. Zaten bu bir maceraydı. İhsan Karadeniz sağ olsun. Bana güvendi, yola çıktık. Birlikte yürüdük. Deli işiydi ama yaptık. Ben memnunum. Bu bir aşk hikayesi. İnsana da zaten dokunan aşktır, sevgidir. Bugün android kafalı yarı insanımız var. Biz de bir şeye dokunmaya çalıştık. İnşallah başarılı olmuşuzdur.”

“Çok sık çözüm üretilmesi gereken bir setti”

Cemal Hünal, set süresince İhsan Karademir’in kendilerine eşlik ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Her saniye bizle oradaydı. O kadar sık çözüm üretilmesi gereken bir setti ki. Çünkü denizdeyiz, limandayız. Tekne batıyor, çıkıyor. Karadeniz’in havası, iklim şartları… Ama çok güzel yerlerde çalıştık. Seçtikleri mekanlar çok güzeldi. Çok da rahat set imkanlarıyla çalıştık. Ben çok teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten filmin biraz daha iyi olabilmesi için çok çaba sarf eden bir yapımcımız vardı. Bizim için iyi moral oldu, sette bizimle olması.”

Kadın oyuncu Funda İlhan da çekimlerin kendisi için çok kolay olduğunu dile getirerek, “Hiç denizde batmadım, çıkmadım. Konforlu bir alandaydım. Serhan ve bütün ekiple birlikte çok güzel, duygusal anlar yaşadık. Umarım izlediğimizde de aynı duyguya kapılırız. Eminim. Çünkü yönetmenimizin gözlerinden bunu görüyorum. Çok etkileyici bir çalışmaydı. Bütün çalışma arkadaşlarım çok özveriliydi. Ben bu işte olduğum için çok mutluyum. Umarım sizler de çok severek izlersiniz.” şeklinde konuştu.

Filmde “Samet” adlı engelli bir genci oynayan Serhan Kansu ise “Bıçak sırtı, zor bir karakter. Ama ne mutlu yönetmenim ve oyuncu arkadaşlarımla çok güzel birbirimizi hem idare ettik hem de geliştirdiğimizi düşünüyorum. Filmin en önemli kısmı seyirciyi çok zor bir seçime itecek hikaye. Ama iki seçim de çok anlamlı. Ben de bu seçimlerden bir taraf olduğumu düşünüyorum. Keyifle izlemenizi dilerim.” değerlendirmesini yaptı.

Filmin Konusu:

Küçük bir Karadeniz kasabasında geçen acı bir aşk hikayesi olan “AlaborAşk”, her izleyenin yüreğinde derin izler bırakacak. Konusu, anlatım biçimi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla yılın en iyileri arasında olmaya aday filmde Ali (Cemal Hünal), bir Karadeniz kasabasında balıkçılık yaparken, nişanlısı Esma (Belçim Bilgin) sevdiğiyle birlikte evleneceği günü iple çekmektedir. Evliliklerine kısa bir zaman kala yaşanan acı bir olay üzerine zor bir karar almak zorunda kalan Ali ve Esma, yaşadıkları talihsizlikler karşısında, hayatlarının seyrini değiştirecek seçimler yapmak zorunda kalırlar.