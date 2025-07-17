Aslışah Alkoçlar’ın Londra’daki Lüks Evi Olay Oldu!

Yeşilçam’ın Efsane İsimlerinden Hülya Koçyiğit’in Torunu Aslışah Alkoçlar, Son Dönemde Yalnızca Güzelliğiyle Değil, Lüks Yaşam Tarzıyla Da Dikkatleri Üzerine Çekiyor. Uzun Süredir Dubai’de Ailesiyle Birlikte Yaşayan Aslışah Alkoçlar, Bu Kez Rotasını Londra’ya Çevirdi Ve Yeni Evinin Kapılarını Sosyal Medya Takipçilerine Açtı.

Sosyetenin Tanınan İsimlerinden Olan Aslışah Alkoçlar, İş İnsanı Kaan Demirağ İle 2021 Yılında Evlendi. Mutlu Evliliklerini Sürdüren Çift, Çocuklarıyla Birlikte İngiltere’nin Başkentinde Yeni Hayatlarına Başladı. Londra’nın Prestijli Semtlerinden Birinde Satın Aldıkları Milyonlarca Lira Değerindeki Lüks Ev, İlk Kez Takipçilerin Gözleri Önüne Serildi.

Alkoçlar’ın Paylaştığı Fotoğraflar Kısa Sürede Büyük İlgi Toplarken, Evin Şık Dekorasyonu Ve Modern Tarzı Beğeni Topladı. Özellikle Salondaki Büyüleyici Şehir Manzarası, Şömine Ve Oturma Grubu Sosyal Medyada Gündem Oldu. Sade Ama Zarif Detaylarla Döşenen Ev, Hem Şıklığı Hem De Konforuyla Takipçilerden Tam Not Aldı.

Evin Bulunduğu Semtteki Tarihi Ve Eski Yapılar Da Merak Uyandırırken, Alkoçlar’ın Yeni Hayatına Dair Paylaşımları Sosyal Medyada Yorum Yağmuruna Tutuldu. Aslışah Alkoçlar’ın Londra’daki Bu Lüks Yaşamı, Hem Magazin Dünyasında Hem De Sosyal Medyada Uzun Süre Konuşulacak Gibi Görünüyor.