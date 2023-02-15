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Aslı Tandoğan çocuklara özel kitler hazırladı

Aslı Tandoğan çocuklara özel kitler hazırladı
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15 Şubat 2023 - 14:51

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, depremzede çocuklarını mutlu etmek için çalıştı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük deprem, çevresindeki 10 ili de yıktı. Depremde yıkılan iller için sadece Türkiye değil dünyadan da birçok ülke seferber oldu.

Afetin ilk gününden beri deprem yardımlarına koşan ünlüler her bölgede çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Oyuncu Aslı Tandoğan da çocuklar için harekete geçti. Tandoğan, gelen yardımların kolilenmesi için gün boyu çalıştı.

“Çocuklar için hazırlıyoruz”

Çocukların yüzünü güldürmek için halkın da getirdiği malzemeleri hazırlayan Tandoğan, şu açıklamayı yaptı:

“Çocuklarımız için çok güzel kitler hazırlıyoruz. İçinde çeşitli etkinlik kitapları ve oyuncaklar var. Sizler sayesinde hepsini depremzede çocuklarımıza ulaştıracağız”

Aslı Tandoğan çocuklara özel kitler hazırladı

Aslı Tandoğan çocuklara özel kitler hazırladı

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