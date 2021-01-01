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Aslı Bekiroğlu: Yapımcılar ‘kilo ver’ diyor

Aslı Bekiroğlu: Yapımcılar ‘kilo ver’ diyor
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12 Kasım 2021 - 11:27

Aslı Bekiroğlu: Yapımcılar ‘kilo ver’ diyor

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler…

 

Benim takıntım yok ama...

‘Benim takıntım yok ama…’

Oyuncu Aslı Bekiroğlu önceki gün Bebek’te görüntülendi. Oyuncu, “Yeni bir projeniz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bandırma Füze Kulübü filminin çekimleri başladı. Ekip bugün sete çıktı ben de yarın. Yürüyüş yapmak, kahve içmek ve yemek yemek dışında başka bir şey yapmıyorum. Yemek yapmayı da bilmiyorum.” Bekiroğlu, kilo konusunda takıntısı olmadığını da ifade etti: “Benim takıntım yok ama yapımcıların oluyor. ‘Kilo ver’ diyorlar.”

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