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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı…

Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı…
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09 Haziran 2022 - 14:22

Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen itirafları paylaşan ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 1

Fulya ile Umudun Olsun programda bir dönem psikolog olarak bulunan Ezmeci, Instagram hasabından tarkipçilerinden gelen ilginç itirafları paylaşmaya devam ediyor.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 2

Ünlü psikolog şimdi de estetiksiz hali ile gündemde…

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 3

Instagram hesabında 4, 3 milyon takipçisi bulunan Ezmeci, her gün takipçilerinin kendisine yolladığı mesajları paylaşıyor.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 4

Klinik psikolog ve yazar olan Ezmeci, takipçilerinin sorularını yanıtlayıp onlara destek oluyor.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 5

Diğer taraftan da yazarlık yapan Ezmeci’nin birçok kitabı bulunuyor.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 6

ESRA EZMECİ KİTAPLARI

Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever

Kararı Ben Veriririm

Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir

Süt Lekesi

İz Bıraktığın Kadar Varsın

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 7

Ezmeci, çapalama ve tuzlama yöntemleri ile meşhur.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 8

Eşleri ile problem yaşayan takipçilerinden sık sık Esra Ezmeci’ye çapalama ve tuzlama yöntemi ile ilgili sorular geliyor.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 9

Güzelliği ile de çok konuşulan ünlü psikolog, şu sıralar eski hali ile gündemde.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 10

Ezmeci’nin eski eşi ile olan bir fotoğrafı ifşa oldu.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 11

Ünlü psikoloğun estetiksiz halini görenler ‘yok artık’ diyor.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 12

Ezmeci’nin bir zamanlar çok sayıda estetik operasyon geçirdiği biliniyor.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 13

İşte Ezmeci’nin son hali…

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 14

Ezmeci’nin o fotoğrafında burnu ve dudaklarına estetik operasyon yaptırdığı gözlerden kaçmadı.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 15

Ayrıca çene törpüleme işlemi de yaptırdığı görüldü.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 16

ESRA EZMECİ KİMDİR?

Fulya ile Umudun Olsun programının psikoloğu olan Esra Ezmeci, 1 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 17

Uzman Klinik Psikolog ve Yazar olan Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü birincilikle bitirdi.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 18

Uzman isim, Haliç Üniversitesi’nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisansını tamamladı.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 19

Ardından Adli Bilimler doktorasına geçen Esra Ezmeci, halen adli bilimler doktora eğitimine devam ediyor.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 20

36 yaşındaki Psikolog Esra Ezmeci, Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde staj yaptı.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 21

Yıllar boyunca Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde uzman klinik psikolog olarak çalıştı.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 22

Esra Ezmeci, şu an Etiler’de bulunan “Terapi Evreni” ismindeki kendi terapi merkezinde psikolog olarak çalışıyor.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 23

Esra Ezmeci’nin uzmanlık alanında bağımlılık tedavisi, ergen psikolojisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, bireysel danışmanlık üzerine danışmalık yapıyor ve tedavi çalışmalarını yürütüyor.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 24

Ezmeci, geçmiş temizleme terapisi isimli, terapisiyle oldukça başarılı oldu. Ünlü psikolog, Fulya ile Umudun Olsun programında psikolog olmasının yanı sıraçok sayıda televizyon kanalında program hazırlayıp sundu.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 25

Esra Ezme’nin çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazıları vardır.

Destek yayınlarından çıkan 3 kitabı vardır ve Esra Ezmecinin kitapları çok satanlarda ilk sıralarda yer almaktadır.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 26

Esra Ezmeci Aslan burcudur ve 170 cm boyunda ve 60 kilodur.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı... - Sayfa 27

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, 2005 senesinde Dalmaz Center’in sahibi Mehmet Dalmaz’ın oğlu Tutku Dalmaz ile evlendi.İkili 2015 yılında boşandı. Ezmeci’nin bir oğlu var.

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