Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı…

Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen itirafları paylaşan ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı.

Fulya ile Umudun Olsun programda bir dönem psikolog olarak bulunan Ezmeci, Instagram hasabından tarkipçilerinden gelen ilginç itirafları paylaşmaya devam ediyor.

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Ünlü psikolog şimdi de estetiksiz hali ile gündemde…

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Instagram hesabında 4, 3 milyon takipçisi bulunan Ezmeci, her gün takipçilerinin kendisine yolladığı mesajları paylaşıyor.

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Klinik psikolog ve yazar olan Ezmeci, takipçilerinin sorularını yanıtlayıp onlara destek oluyor.

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Diğer taraftan da yazarlık yapan Ezmeci’nin birçok kitabı bulunuyor.

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ESRA EZMECİ KİTAPLARI Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever Kararı Ben Veriririm Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir Süt Lekesi İz Bıraktığın Kadar Varsın

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Ezmeci, çapalama ve tuzlama yöntemleri ile meşhur.

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Eşleri ile problem yaşayan takipçilerinden sık sık Esra Ezmeci’ye çapalama ve tuzlama yöntemi ile ilgili sorular geliyor.

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Güzelliği ile de çok konuşulan ünlü psikolog, şu sıralar eski hali ile gündemde.

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Ezmeci’nin eski eşi ile olan bir fotoğrafı ifşa oldu.

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Ünlü psikoloğun estetiksiz halini görenler ‘yok artık’ diyor.

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Ezmeci’nin bir zamanlar çok sayıda estetik operasyon geçirdiği biliniyor.

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İşte Ezmeci’nin son hali…

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Ezmeci’nin o fotoğrafında burnu ve dudaklarına estetik operasyon yaptırdığı gözlerden kaçmadı.

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Ayrıca çene törpüleme işlemi de yaptırdığı görüldü.

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ESRA EZMECİ KİMDİR? Fulya ile Umudun Olsun programının psikoloğu olan Esra Ezmeci, 1 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

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Uzman Klinik Psikolog ve Yazar olan Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü birincilikle bitirdi.

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Uzman isim, Haliç Üniversitesi’nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisansını tamamladı.

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Ardından Adli Bilimler doktorasına geçen Esra Ezmeci, halen adli bilimler doktora eğitimine devam ediyor.

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36 yaşındaki Psikolog Esra Ezmeci, Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde staj yaptı.

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Yıllar boyunca Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde uzman klinik psikolog olarak çalıştı.

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Esra Ezmeci, şu an Etiler’de bulunan “Terapi Evreni” ismindeki kendi terapi merkezinde psikolog olarak çalışıyor.

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Esra Ezmeci’nin uzmanlık alanında bağımlılık tedavisi, ergen psikolojisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, bireysel danışmanlık üzerine danışmalık yapıyor ve tedavi çalışmalarını yürütüyor.

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Ezmeci, geçmiş temizleme terapisi isimli, terapisiyle oldukça başarılı oldu. Ünlü psikolog, Fulya ile Umudun Olsun programında psikolog olmasının yanı sıraçok sayıda televizyon kanalında program hazırlayıp sundu.

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Esra Ezme’nin çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazıları vardır. Destek yayınlarından çıkan 3 kitabı vardır ve Esra Ezmecinin kitapları çok satanlarda ilk sıralarda yer almaktadır.

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Esra Ezmeci Aslan burcudur ve 170 cm boyunda ve 60 kilodur.

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