Asgari Ücrette Hayal Kırıklığı: SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan Kötü Haber

2026 yılı yaklaşırken, milyonlarca çalışan gözünü Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevirdi. Yeni yılda belirlenecek zam oranı büyük merak konusu olurken, ekonomistler ve sosyal güvenlik uzmanları beklentilerini açıklamaya devam ediyor. Bu kez dikkat çeken yorum SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan geldi.

Katıldığı bir programda asgari ücret tespit süreci ve beklenen zam oranları hakkında değerlendirmelerde bulunan Karakaş, çalışanları üzecek açıklamalarda bulundu.

Komisyon Yapısı Artışı Etkilemeyecek

Karakaş, asgari ücret tespit komisyonunun yapısındaki değişikliğin karar süreçlerini etkilemeyeceğini belirtti. Komisyonun işleyişinde hükümet ve işverenin belirleyici olduğunu ifade eden Karakaş, işçi temsilcilerinin etkisinin sınırlı kaldığını söyledi.

“Komisyonun yapısı değişti, ama karar mekanizmasını değiştirmiyor. Hükümet ve işveren belirleyici, işçi temsilcilerinin etkisi sınırlı.”

Hükümetin Artışta Manevra Alanı Dar

Karakaş, hükümetin asgari ücreti artırmak istediğini ancak ekonomik şartların manevra alanını daralttığını açıkladı. Yüksek faiz, düşük kur politikası, hayat pahalılığı ve işverenlerin rekabet baskısı nedeniyle büyük bir zam yapılamayacağını belirtti. Karakaş, işverenlerin yüksek maliyetlerden şikâyetçi olduğunu ve yüksek zam taleplerine karşı çıktığını ifade etti.

Beklenen Zam Oranı ve “Olması Gereken” Rakam

SGK uzmanı, 2026 yılı için beklenen artış oranını en az %25, en fazla %30 olarak açıkladı. Karakaş, olması gereken rakamın ise 40 bin TL olduğunu söyledi. Ancak hükümetin ekonomik programları ve dengeler nedeniyle bu seviyeye çıkmanın mümkün olmayacağını vurguladı.

“Benim görüşüm 40 bin TL olması yönünde, ama maalesef olmayacak.”

Karakaş, asgari ücretin en az yüzde 25, maksimum yüzde 30 artışla belirleneceğini, yüzde 30’a ulaşmasının ise zor olduğunu belirtti.

“Asgari Ücret 40 Bin TL’nin Altında Olmamalı”

Karakaş, bekar bir çalışanın kira ve diğer temel giderlerini karşılayabilmesi için gerekli asgari ücret tutarını örnek vererek şöyle konuştu:

“Şubat ayı itibarıyla işçinin cebine girmesi gereken rakam bana göre 40 bin TL’nin altında olmamalı. Yasadaki tarife ve TÜRK-İŞ verileri bunu gösteriyor. Eylül itibarıyla bekar bir işçinin temel giderlerini karşılaması için gereken rakam 36 bin 305 TL. Bu rakamlar abartılmış değil, tamamen gerçekçi. Şubat itibarıyla bu rakam 40 bin TL’ye ulaşacak. Benim görüşüme göre asgari ücret bu seviyede olmalı, ama maalesef olmayacak. En az %25, en fazla %30 zam yapılır.”

Karakaş, açıklamalarında altını çizdiği gibi, bu oranın altında bir artışın yapılmamasının önemine dikkat çekti.

Çalışanlar İçin Önemli Bir Uyarı

SGK uzmanının açıklamaları, milyonlarca çalışan için maddi bir hayal kırıklığı anlamına geliyor. 2026 yılı için belirlenen artış oranları, hayat pahalılığı ve kiralar düşünüldüğünde çalışanların alım gücünü sınırlayacak gibi görünüyor.

Ekonomistler ve uzmanlar, asgari ücretin en az %25 artmasının beklendiğini, ancak çalışanların gerçek yaşam maliyetlerini karşılayabilmesi için daha yüksek bir zam gerektiğini vurguluyor.