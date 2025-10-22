45 MİLYON VATANDAŞA GİZLİ ELEKTRİK ZAMMI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye’de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren gizli bir elektrik zammı konusunda uyarıda bulundu. Yavuzyılmaz, özellikle apartman, site ve kooperatiflerde ortak kullanım alanlarına yansıyacak zamların büyük bir mali yük oluşturacağını belirtti. Yaptığı açıklamada, söz konusu artışların apartmanlardaki asansör, hidrofor, otomat ve çevre aydınlatması gibi hizmetleri kapsayacağını ve zam oranlarının yüzde 130’a kadar çıkabileceğini ifade etti.

💡 Gizli Zam Detayları

Yavuzyılmaz’a göre, EPDK’nın alacağı yeni karar ile 2026 yılından itibaren geçerli olacak uygulamada, apartman, kooperatif ve sitelerde 2025 yılı boyunca ortak kullanımda tüketilen elektrik miktarı yıllık 3 bin kilovatsaatin üzerine çıkarsa, yani toplam elektrik faturası 8 bin TL’yi aşarsa, ortak elektrik sayaçları ciddi bir zamla karşı karşıya kalacak. Bu durum, bina sakinlerine daire başına yüzde 10, 15 hatta bazı binalarda yüzde 20 oranında ek maliyet olarak yansıyacak.

👨‍👩‍👧 45 Milyon Kişi Etkilenecek

Yavuzyılmaz, bu uygulamadan Türkiye genelinde yaklaşık 15 milyon hane ve 45 milyon vatandaşın doğrudan etkileneceğini vurguladı. Zam, sadece apartman yönetimlerinin değil, aynı zamanda daire sahiplerinin ve kiracıların elektrik faturalarına da ek yük getirecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı, söz konusu artışın özellikle dar gelirli aileler, yaşlılar ve çocuklu aileler üzerinde büyük bir ekonomik baskı oluşturacağını belirtti.

⚡ Yansıyacak Alanlar

Ortak kullanım alanlarında gerçekleşecek artış, asansör, hidrofor, otomat ve çevre aydınlatması gibi tüketim noktalarını kapsıyor. Yavuzyılmaz, bu zamların apartman aidatlarına gizli şekilde yansıyacağını ve vatandaşların farkında olmadan daha yüksek faturalar ödeyeceğini ifade etti.

📢 Vatandaşın Tepkisi ve Talepleri

CHP yetkilileri ve Yavuzyılmaz, hükümete çağrı yaparak, bu zamların gözden geçirilmesini, adil ve şeffaf bir sistem kurulmasını talep ediyor. Ayrıca, EPDK’nın yeni düzenlemeleri ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi ve halkın haklarının korunması gerektiğinin altını çizdi.

Bu gelişme, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve ekonomik açıdan önemli etkiler yaratacak bir değişiklik olarak dikkat çekiyor.