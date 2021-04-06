HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Aşçıda mutant virüs görüldü, köy karantinaya alındı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Aşçıda mutant virüs görüldü, köy karantinaya alındı
19 views
04 Nisan 2021 - 12:26
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Tunceli’de bir köyde hayatını kaybeden kişi için verilen hayır yemeğini hazırlayan aşçıda, mutant virüs tespit edildi. Karantina alınan köyün muhtarı ve yemeği verenler hakkında adli işlem başlatıldı.

Tunceli’de 30 kişilik ‘hayır yemeği’ hazırlayan aşçıda mutant virüs çıkınca köy karantinaya alındı.

Güdeç köyünde bir aile, hayatını kaybeden yakınları için hayır yemeği verdi. 30 kişinin katıldığı hayır yemeğini hazırlayan aşçıdan mutant virüs tespit edilmesiyle köy karantinaya alındı.

Karantinaya ilişkin Tunceli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Tunceli merkeze bağlı bir köyümüzde, almış olduğumuz hıfzıssıhha kararına rağmen hayır yemeği verilmiş, yemek dağıtımı yapan aşçıda mutant virüs görülmesi sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır. Hayır yemeğini düzenleyen ve yemeğe katılan kişiler hakkında 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi kapsamında para cezası uygulanacak olup ayrıca hayır yemeğini düzenleyen kişiler ve köy muhtarı hakkında TCK’nın 195’inci maddesi gereğince adli işlem başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB’den Bildiri TepkisiMSB’den Bildiri Tepkisi
Ankara’da uzaktan eğitim kararıAnkara’da uzaktan eğitim kararı
Ece Erken’den Evlilik YanıtıEce Erken’den Evlilik Yanıtı
Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyorTrabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor
Usta oyuncu entübe edildiUsta oyuncu entübe edildi
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Bent Çırağan’daki Büyük Defileye Hazırlanıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MSB’den Bildiri Tepkisi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’da uzaktan eğitim kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Erken’den Evlilik Yanıtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşçıda mutant virüs görüldü, köy karantinaya alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Usta oyuncu entübe edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazar Ergüçlü o haberle dalga geçti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahçeli’den 103 emekli amirale tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emekli amirallerin bildirisine soruşturma
SON DAKİKA HABERLERİ
MSB’den Bildiri TepkisiNisan 4, 2021-2:32 pm
Ankara’da uzaktan eğitim kararıNisan 4, 2021-2:27 pm
Ece Erken’den Evlilik YanıtıNisan 4, 2021-12:55 pm
Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyorNisan 4, 2021-12:41 pm
Aşçıda mutant virüs görüldü, köy karantinaya alındıNisan 4, 2021-12:26 pm
Usta oyuncu entübe edildiNisan 4, 2021-12:25 pm
Hazar Ergüçlü o haberle dalga geçtiNisan 4, 2021-12:24 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.