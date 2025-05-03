ARJANTİN’DE 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE KORKUTAN DEPREM! SADECE MOBİLYALAR SALLANDI

Güney Amerika ülkesi Arjantin, 7.4 büyüklüğünde güçlü bir depremle sarsıldı. Deprem Tierra del Fuego bölgesinin başkenti Ushuaia yakınlarında meydana geldi. Sarsıntı, 3 Mayıs 2025 sabah saatlerinde hissedilirken halkta kısa süreli panik yaşandı.

Depremin ardından bölgede 6.6 ve 6.4 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha kaydedildi. Uzmanlara göre bu artçılar, ana depremin doğal bir devamı niteliğinde.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Arjantinli yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda, can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Depremin etkisiyle bazı evlerde mobilyalar yerinden oynarken, yapısal bir hasar tespit edilmedi. Bölge halkı ise yaşanan sarsıntı nedeniyle büyük bir endişe yaşadı.

ŞİLİ’DE TSUNAMİ UYARISI

Deprem Arjantin ile birlikte komşu ülke Şili’de de hissedildi. Şili Ulusal Felaket Önleme Dairesi (ONEMI), Magallanes bölgesindeki bazı sahil alanları için tsunami uyarısı yaptı ve kısa süreli tahliyeler gerçekleştirdi. Daha sonra tehlike seviyesinin düştüğü ve tahliye kararının kaldırıldığı duyuruldu. Buna rağmen, kıyı bölgelerinde dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

UZMANLARDAN ARD ARDA UYARILAR

Jeologlar, depremin ardından bölgede yeni artçıların yaşanabileceğini belirtti. Tierra del Fuego’nun bulunduğu coğrafi konum ve fay hatları nedeniyle bölge, zaman zaman sismik hareketlilikle karşı karşıya kalabiliyor. Ushuaia belediyesi de halkın sakin olması ve resmi açıklamaları takip etmesi yönünde uyarılarda bulundu.