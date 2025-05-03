AL HILAL’DE FLAŞ AYRILIK! JORGE JESUS’UN GÖREVİ SONA ERDİ

Suudi Arabistan’ın güçlü kulüplerinden Al Hilal, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını resmen ayırdığını duyurdu. Kulüp, yaptığı resmi açıklamada, sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini bildirdi.

Jesus’un ayrılığı, Al Hilal’in Asya Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Al Ain’e 3-1 mağlup olmasının ardından geldi. Bu mağlubiyet, tecrübeli teknik adamın görevden ayrılmasında belirleyici bir etken oldu. Kulüp, sezonun kalanında teknik sorumluluk görevini geçici olarak yardımcı antrenör Mohammed Al-Shalhoub’a verdi.

JESUS’UN PERFORMANSI: REKORLU DÖNEM

Jorge Jesus, Al Hilal’in başında 99 maça çıkarak etkileyici bir istatistik yakaladı. Bu süreçte 80 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 9 mağlubiyet aldı. En dikkat çeken başarılarından biri ise 34 maçlık galibiyet serisiyle dünya rekoru kırması oldu.

Jesus’un sözleşmesi 2026 yılına kadar devam edecekti. Ancak erken fesih kararıyla birlikte taraflar arasında anlaşmaya varıldı. Kulüp tarafından Jesus’a sadece Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 1.8 milyon euro tazminat ödendiği bildirildi.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI GÜNDEMDE

Ayrılığın ardından Jorge Jesus’un adı yeniden Brezilya Milli Takımı ile anılmaya başlandı. Deneyimli hocanın Suudi Arabistan’dan ayrılması, milli takıma geçiş ihtimalini daha da güçlendirdi.