Arda Turan’ın teknik direktörlük dönemi başlıyor

Arda Turan’ın teknik direktörlük hayatı başlıyor.

Hürriyet’in haberine göre; Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile anlaştı.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Turan, Eyüpspor’un bu pazar Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada takımın başında olacak ve teknik direktörlük kariyerinde ilk sınavını verecek.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor’da, teknik direktör Zafer Turan ile yakın zamanda yollar ayrıldı.

ASBAŞKAN DOĞRULADI

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız; “Haberler doğru. Arda Turan, Eyüpspor’un yeni teknik direktörü oldu.” dedi.