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Arda Turan’ın teknik direktörlük dönemi başlıyor

Arda Turan’ın teknik direktörlük dönemi başlıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Nisan 2023 - 14:40
Emekli futbolcu Arda Turan’ın teknik direktörlük için ilk kulübünü bulduğu iddia edildi.

Arda Turan’ın teknik direktörlük hayatı başlıyor.

Hürriyet’in haberine göre; Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile anlaştı.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Turan, Eyüpspor’un bu pazar Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada takımın başında olacak ve teknik direktörlük kariyerinde ilk sınavını verecek.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor’da, teknik direktör Zafer Turan ile yakın zamanda yollar ayrıldı.

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ASBAŞKAN DOĞRULADI

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız; “Haberler doğru. Arda Turan, Eyüpspor’un yeni teknik direktörü oldu.” dedi.

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