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ARDA TURAN, SHAKHTAR DONETSK’İN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Ukrayna’nın köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk ile 2027 yılına kadar geçerli sözleşme imzalayarak teknik direktörlük kariyerine başladı. Turan, kulüp tarihinin 39. teknik direktörü olarak görev yapacak.

“SADECE GALATASARAY” YAZISI INSTAGRAM’DAN KALDIRILDI

Teknik direktörlük görevine resmen başlayan Turan, sosyal medya hesabında da değişikliğe gitti. Uzun süredir Instagram biyografisinde yer alan “Sadece Galatasaray” ifadesini kaldıran Turan, yeni biyografisinde “Arda Turan’ın resmi hesabı | Shakhtar Menajeri” yazısını kullandı.

GALATASARAY’DAN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE YENİ DÖNEM

Futbolculuk döneminde Galatasaray’a büyük katkılar sağlayan Arda Turan, teknik direktörlük alanında da iddialı bir başlangıç yaparak kariyerine Ukrayna’da devam ediyor.

ARDA TURAN, SHAKHTAR DONETSK’İN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU
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