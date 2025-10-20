Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü 2-1 Mağlup Etti: Kritik Galibiyetle Puanını 19 Yaptı

Süper Lig’in 2025-2026 sezonunun 9. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Marcel Licka’nın çalıştırdığı Karagümrük karşısında maç boyunca üstün oyun sergiledi. Hakem Ali Şansalan’ın düdüğüyle başlayan mücadele, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Fenerbahçe’nin Gollerini Talisca ve Asensio Attı

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren ilk gol, 23. dakikada penaltıdan Anderson Talisca’dan geldi. Talisca’nın düzgün vuruşuyla Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İlk yarının ikinci golü ise 41. dakikada Marco Asensio’dan geldi. Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanattan yaptığı etkili ortasına ön direkte dokunan Asensio, topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi.

Karagümrük, Farkı Azaltmaya Çalıştı Ama Yetmedi

İkinci yarıda Karagümrük, farkı azaltmak için baskısını artırdı. Dakika 59’da Serginho, ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla farkı bire indirdi. Ancak Karagümrük’ün çabaları, Fenerbahçe’nin savunmasını geçemedi ve konuk ekip sahadan mağlup ayrıldı. Maç boyunca Karagümrük cephesinde dikkat çeken olaylardan biri de Jure Balkovec’in 21. ve 83. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışı kalmasıydı. Bu durum, konuk ekibin oyununu olumsuz etkiledi.

Fenerbahçe, Önemli Bir Galibiyet Elde Etti

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 19’a yükselterek ligde üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. Fatih Karagümrük ise 3 puanda kalarak haftayı mağlubiyetle tamamladı. Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında mücadele edecek. Karagümrük ise Kayserispor’u ağırlayacak.

Maçın Canlı Anlatımı ve Öne Çıkan Pozisyonlar

Maç boyunca iki takım da zaman zaman tempolu bir oyun sergiledi. Fenerbahçe özellikle ilk yarıda etkili paslaşmalar ve ataklarla Karagümrük savunmasını zorladı. Dakika 23’de gelen penaltı golü, Fenerbahçe’nin oyun hakimiyetini pekiştirdi. İlk yarının sonlarına doğru Asensio’nun golü ise moral ve skor açısından belirleyici oldu.

İkinci yarıda Karagümrük, farkı azaltmak için çeşitli girişimlerde bulundu. 59. dakikada Serginho’nun golü, rakip ekip için umut yarattı ancak Fenerbahçe’nin disiplinli savunması galibiyeti garantiledi. Karagümrük’te Balkovec’in kırmızı kart görmesi, maçın gidişatını tamamen Fenerbahçe lehine çevirdi. Fenerbahçe’de ise Talisca ve Asensio gibi oyuncuların performansı, takımın üstünlüğünü ortaya koydu.

Öne Çıkan Detaylar

Fenerbahçe’nin golleri: Talisca (23’ penaltı), Asensio (41’)

Karagümrük’ün golü: Serginho (59’)

Karagümrük’te Balkovec kırmızı kart gördü (83’)

Fenerbahçe puanı: 19

Karagümrük puanı: 3

Fenerbahçe, bu galibiyetle hem moral kazanmış oldu hem de Süper Lig’de üst sıralara yaklaşarak iddiasını sürdürdü. Karagümrük ise önümüzdeki haftalarda toparlanmak için çaba göstermek zorunda. Maç boyunca tempolu ve mücadeleci futbolun ön plana çıktığı karşılaşma, futbolseverlere keyifli dakikalar sundu.