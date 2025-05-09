ARDA TURAN AVRUPA YOLUNDA

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ın adı, Avrupa futbolunun önemli kulüplerinden Shakhtar Donetsk ile anılmaya devam ediyor. Genç çalıştırıcı, Ukrayna ekibiyle ikinci kez görüşme gerçekleştirdi.

Eyüpspor’un Süper Lig’deki ilk sezonunda takımını başarılı bir şekilde yöneten ve şimdiden teknik adamlık kariyerine güçlü bir başlangıç yapan Arda Turan, Avrupa futboluna adım atmak üzere. Süper Lig’de 33 maçta topladığı 50 puanla 6. sıraya yerleşen Eyüpspor’un başında dikkat çeken performans sergileyen Turan, Shakhtar Donetsk ile ikinci görüşmesini gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMELER LONDRA’DA BAŞLADI, İSTANBUL’DA DEVAM ETTİ

Ukrayna Premier Ligi’nde bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Shakhtar Donetsk, yeni sezonda teknik direktör koltuğu için rotasını Türkiye’ye çevirdi. İlk görüşmenin geçtiğimiz haftalarda Londra’da yapıldığı belirtilirken, ikinci temas İstanbul’da gerçekleşti. Shakhtar Sportif Direktörü Darijo Srna, bu kapsamda Türkiye’ye gelerek Arda Turan ile masaya oturdu.

Görüşmenin olumlu geçtiği, tarafların şartlar üzerinde detaylı şekilde görüştüğü ve Arda Turan’ın Avrupa’da teknik direktörlük kariyerine başlamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

TURAN’IN KARİYERİNE AVRUPA DAMGASI

Bir dönem Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde forma giyen Arda Turan, futbolculuk kariyerinde Avrupa futbolunun zirvesinde mücadele etmişti. Teknik direktörlük kariyerine ise 2022 yılında Eyüpspor’da başlayan Turan, kısa sürede takımına modern ve etkili bir oyun kimliği kazandırdı.

Shakhtar Donetsk ile süren bu görüşmeler, 38 yaşındaki teknik adamın kariyerinde bir sonraki adımın uluslararası sahnede olabileceğine işaret ediyor.

EYÜPSPOR’DA YÜKSELEN GRAFİK

Süper Lig’de sezon başından bu yana istikrarlı bir grafik çizen Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde büyük kulüplerle rekabet eden bir yapıya kavuştu. 33 haftada 50 puan toplayan ekip, Avrupa kupaları için yarışını sürdürüyor.