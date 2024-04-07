Bir dönemin aranan ismiydi! İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı!

Bir dönem podyumların aranan mankeni ve dizi ve sinema oyuncusu, İsmet Özhan uzun yıllar sonra Türker İnanoğlu’nun cenazesinde ortaya çıktı. Ünlü ismin son hali gündem oldu.
Bir zamanların aranan mankeni İsmet Özhan, yıllar sonra ortaya çıktı. 66 yaşındaki İsmet Özhan, Türker İnanoğlu’nun cenazesine katıldı.
Snobmagazin’in haberine göre, bir hayli değişen ve uzattığı saçlarıyla görenlerin tanımakta zorlandığı Özhan, cenazeye Engin Koç ile katıldı.
Türker İnanoğu için konuşan Özhan, “Benim sinemaya girmemin tek sebebi Türker Abi’ydi 1986 senesinde… Sinemanın babasıydı. Herkese dokunmuştu. Güzel insandı. Mekanı cennet olsun” dedi.