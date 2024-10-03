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Arda Güler 90. dakikada gole çok yaklaştı!

Arda Güler 90. dakikada gole çok yaklaştı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2024 - 16:51

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler oyuna girdikten sonra adeta Real Madrid’e hareketlilik getirdi. Arda’nın 90. dakikada gole çok yaklaştığı an ise büyük bir heyecan yaşattı futbolseverlere..

Arda Güler 90. dakikada gole çok yaklaştı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’inde Real Madrid deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi. Fransız ekibi Lille, Real Madrid’i 1-0 mağlup ederek büyük bir sürpriz imza attı.

Milli futbolcumuz Arda Güler ise mücadeleye 67. dakikada dahil oldu. Arda’nın oyuna girdikten sonra sergilediği futbol ise büyük beğeni topladı.

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Milli futbolcunun 90. dakikada yakaladığı ancak değerlendiremediği pozisyon ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Ceza sahasına kesilen ortada Arda Güler’in kafa vuruşunda Lille file bekçisi Lucas Chevalier kritik bir kurtarışa imza attı.

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