Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Fenerbahçe’de 19 yaşındaki Yusuf’a saha yolu gözüktü

Fenerbahçe’de 19 yaşındaki Yusuf’a saha yolu gözüktü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
08 Kasım 2023 - 11:20

Fenerbahçe’nin 19 yaş altı takımında stoper olarak forma giyen Yusuf Akçiçek’e, Ludogorets karşısında A takımda forma giyme şansı doğdu.

Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, uzun süreli sakatlığı nedeniyle hem lig hem de Avrupa kadrosunda yer almazken sezona Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın stoper rotasyonuyla başlandı.

Bahsi geçen stoperlerden Samet Akaydın UEFA kadrosunda yer almazken, Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Alekander Djiku’nun sakatlığı bulunuyor. Bu oyuncuların yokluğunda o bölgeye alternatif olarak düşünülen oyunculardan Mert Müldür de UEFA kadrosuna yazılmamıştı.

Bayern Münih Galatasaray maçı Acun Ilıcalı’nın Exxen’in de mi yoksa TV8,5 mı? Azerbaycan kanalı CBC Sport’ta şifresiz mi?Bayern Münih Galatasaray maçı Acun Ilıcalı’nın Exxen’in de mi yoksa TV8,5 mı? Azerbaycan kanalı CBC Sport’ta şifresiz mi?

Teknik direktör İsmail Kartal’ın eksikler nedeniyle 17 yaşındaki Yusuf ile sol bek Jayden Oosterwolde’nin yanı sıra orta saha oyuncuları İsmail Yüksek ve Miguel Crespo’yu bu pozisyonda görevlendirme ihtimali bulunuyor.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayern Münih Galatasaray maçı Acun Ilıcalı’nın Exxen’in de mi yoksa TV8,5 mı? Azerbaycan kanalı CBC Sport’ta şifresiz mi?Bayern Münih Galatasaray maçı Acun Ilıcalı’nın Exxen’in de mi yoksa TV8,5 mı? Azerbaycan kanalı CBC Sport’ta şifresiz mi?
TFF’den iddialara yanıt: Biletlerin satışları kulüpler tarafından belirlenirTFF’den iddialara yanıt: Biletlerin satışları kulüpler tarafından belirlenir
Sarı-kırmızı takım, ligdeki son 9 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldıSarı-kırmızı takım, ligdeki son 9 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı yılın futbolcusu olduFenerbahçe’nin eski yıldızı yılın futbolcusu oldu
Premier Lig’in iki devi Boey için karşı karşıya!Premier Lig’in iki devi Boey için karşı karşıya!
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !