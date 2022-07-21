Konya’da Olimpik Yüzme Havuzu’nun açılışını yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında yapımı tamamlanan “Olimpik Yüzme Havuzu” açılışına katıldı. Gençlerin heyecanını görmenin mutluluk verici olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, gençlik ve spora yapılan yatırımların çok isabetli olduğunu, bunun bir kez daha kendini gösterdiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, hükümet olarak, eserlerle, hizmetlerle, üretimle her zaman gençlerin yanında olduklarını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ülke genelinde başlattıkları “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi” kapsamında 3,5 milyondan fazla vatandaşın yüzme öğrendiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Bu projeye en yoğun ilgi gösteren şehirlerimizden biri de Konya oldu. Bu ilgiyi karşılıksız bırakamazdık. Vatandaşlarımız arasında yaptığımız bir ankette de ‘İmkanınız olsa hangi sporu düzenli yapmak isterdiniz?’ sorusuna en çok verilen cevap ‘yüzme’ oldu. Bizim temel vazifemiz, işimiz millete hizmettir. Milletimizin arzusunu, talebini emir telakki edip, rotamızı ona göre belirlemektir. Bu imkanları arttırma noktasında bir seferberlik ortaya koyduk” diye konuştu.

“BURADA, AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRACAK YENİ SPORCULARI ÇIKARACAĞIZ”

“İşte buradan Türkiye’ye yeni yıldızlar yetiştireceğiz” diyen Bakan Kasapoğlu, “Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak yeni sporcuları çıkaracağız ve İstiklal Marşı’mızı tüm dünyaya okutacak bu ülkenin yüreği sevgi dolu, cesaret dolu mümtaz gençlerini buralardan yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, Konya’da atletizm pistini açtıklarını ve 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında yeni açılışların yapılacağını dile getirerek, Türkiye’nin ilk olimpik velodromunun tamamlandığını da müjdeledi.

Olimpik yüzme havuzunun bin seyirci kapasiteli olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, tesisin, içerisinde 14 adet odasıyla uluslararası standartlarda son derece nitelikli ve donanımlı bir yapıda inşa edildiğini anlattı.

Bakan Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yüzmede 36 ülkeden yaklaşık 230 sporcunun, parayüzmede ise 9 ülkenin yarışacağını belirtti.

“KREDİLERLE İLGİLİ YENİ BİR ÇIĞIR AÇTIK”

Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtların, Türkiye’nin dört bir yanında yaz tatilinde gezmek isteyen 18-25 yaş arası gençlere de ücretsiz olarak konaklama imkanı sağlayacağını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Biliyorsunuz kredi borçlarıyla ilgili düzenleme Cumhurbaşkanımızın her zamanki gibi genç odaklı anlayışıyla yeni bir boyut kazandı. Nasıl bu ülkede bursları, nasıl bu ülkede kredileri, nasıl bu ülkede yurtları en güçlü bir sistemle hiçbir ülkenin rekabet edemeyeceği seviyede ortaya koyduysak, öğrenci odaklı, genç odaklı bir şekilde hizmet anlayışıyla ortaya koyduysak, milyonlarca gence erişir bir şekilde kredi alt yapısını, burs alt yapısını, yurt alt yapısını inşa ettiysek işte bugün aynı anlayışla 20 yıldan beri hizmet ettiğimiz misyon ve ruhla kredilerle ilgili yeni bir çığır açtık. İşte o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanımızın genç dostu, hizmet odaklı siyasetinin yeni bir ürünüdür.”

Bakan Kasapoğlu, dezenformasyonla, algıyla işi başka yöne çekmek isteyenler olduğunu vurguladı.

Milletin 20 yıldır kimin neyi yaptığını, kimin neye karşı çıktığını çok iyi bildiğini ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“Bizler de yine bu anlayışla, hizmet odaklı anlayışla, genç odaklı anlayışla, eser siyasetiyle, durmadan, yorulmadan ve hiçbir şekilde aldırmadan milletimizle birlikte üretmeye devam edeceğiz. Bunu bir kez daha vurguluyorum. Gençlerle aramıza kimse giremeyecek. Gençlerimizi kimse kandıramayacak. Bir gencimizi dahi feda etmeye, bir gencimizi dahi heba etmeye ne gönlümüz razı olur ne buna müsaade ederiz.”

“KONYA’DA ÇOK GÜZEL BİR İŞ BİRLİĞİ VAR”

5. İslami Dayanışma Oyunları’na 19 gün kaldığını vurgulayan Kasapoğlu, hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Konya’da çok güzel bir iş birliği olduğunu dile getiren Kasapoğlu, “Konya’nın her zamanki gibi o birleştirici ruhu var, manevi atmosferi var, iklimi var. Özellikle Konya’mıza, başta Konya halkımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Konya’mızın valisine, değerli milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekiplerine, bu anlamda çaba gösteren Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize, değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek, olimpik yüzme havuzunun açılışını yaptı.

BAKAN KASAPOĞLU, OYUNLAR KÖYÜ’NÜN AÇILIŞINI YAPTI

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler daha sonra yüzme havuzu kompleksinde incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, ardından Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü’ne geçti. Bakan Kasapoğlu burada da “Oyunlar Köyü”nün açılışını yaptı. Oyunlar Köyü’nde incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, Milli sporcularla sohbet etti.